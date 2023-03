น.ส.สุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการสำนักการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทอัพเลเวลแบรนด์ เอส โคล่า เป็นการขับเคลื่อนแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่และครอบคลุมในทุกมิติการตลาดในรอบ 10 ปี และพร้อมตั้งเป้าเป็นตัวแทนน้ำอัดลมสัญชาติเอเชียที่จะยืนสู้ศึกในตลาดน้ำอัดลมประเทศไทยมูลค่ากว่า 57,000 ล้านบาท แบบสมศักดิ์ศรี

ด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ผ่านการถอดบทเรียนความสำเร็จ ความท้าทาย และจับอินไซต์ของวัยรุ่นเอเชียที่ว่า ทุกคนมีความ Awesome อยู่ในตัวเอง ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ขอแค่ได้แสดงออกในรูปแบบของตัวเอง และต้องการโอกาสให้ได้ทำตามแพชชันที่มี ภายใต้แคมเปญการสื่อสาร ‘Born to be Awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง’

หลายปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ชาวเอเชียที่มีความกล้าความสามารถได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทในเวทีระดับโลก รวมทั้งได้รับการยอมรับและความนิยมทั่วโลก โดยเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์ด้านบันเทิง ดนตรี กีฬา แฟชั่น อาหาร ฯลฯ เอส โคล่า ซึ่งสนับสนุนความกล้าและความเป็นตัวเองของคนรุ่นใหม่ จึงสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร “Born to be Awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง” สร้างความแตกต่างให้เอส โคล่า ด้วยการวางจุดยืนในฐานะเพื่อนของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Zest (Gen Z+est) โดยแบรนด์พร้อมสนับสนุนทุกแพชชันของคนรุ่นใหม่ ให้มีความกล้าในการแสดงออกถึงความ Awesome ในแบบของตัวเอง

ความ Awesome ที่ 1 Awesome Taste: เอส โคล่า สูตรใหม่ ที่ปรับมาจากคำแนะนำของผู้บริโภค ทางทีมพัฒนาสินค้าของเอส โคล่า ได้คัดเลือกเครื่องเทศ (Spice) หลักยอดนิยมของชาวเอเชีย ทั้งซินนามอน กานพลู และเมล็ดโคล่า ผสมผสานอย่างลงตัวจนได้รสชาติที่กลมกล่อม หอม อร่อย ซ่า สดชื่นขึ้น

โดย เอส โคล่า เวอร์ชันล่าสุด ที่ผ่านการวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านความพึงพอใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศร่วมกับบริษัท อิปซอสส์ ประเทศไทย ได้คะแนนความพึงพอใจในรสชาติสูงถึง 98% (วิจัยเมื่อเดือนก.พ. 2565)

ความ Awesome ที่ 2 Awesome Look: มาพร้อมโลโก้ดีไซน์ใหม่ที่ทั้งลายเส้นและสีสันสะท้อนถึงความทันสมัยผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของความโมเดิร์นสไตล์เอเชีย และมีการปรับใช้โลโก้เดียวกันทั้งน้ำโคล่าและน้ำสี มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบด้วยลายกราฟิกสปาร์คกลิ้งและสีสัน สะท้อนความเท่ ทันสมัย ซ่า สดชื่น ซึ่งเป็นความโดดเด่นของเอสได้อย่างลงตัวในทุกรสชาติ (เอส โคล่า เอส โคล่า ชูการ์ฟรี เอสสตรอเบอร์รี เอสครีมโซดา เอสส้ม เอสซอลตี้ลิ้นจี่ เอสเกรปเบอร์รี เอสกามิกาเซ่ เอสพิงค์บอมบ์ และเอสเลมอนไลม์)

ความ Awesome ที่ 3 Awesome Campaign: ส่งแคมเปญโดนใจคน Gen Zest ขยายฐานลูกค้าทั้งไทยและเอเชีย ดึงไอดอลตัวแทนคนรุ่นใหม่ชาวเอเชียทั้งเกาหลี-ไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละวงการ นำทีมโดย “ชาอึนอู” สุดยอดความ Awesome ซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย “โบกี้ไลออน” สุดยอดนักร้องหญิงแห่งปี เจ้าของเพลงฮิตทั่วประเทศ “Yes Indeed” สุดยอดวงดนตรีน้องใหม่ ที่สร้างปรากฏการณ์สยามแตก และ “3 สาวนักวอลเลย์บอลนิวเจน” สุดยอดนักกีฬาวอลเลย์บอลสายเลือดใหม่ ที่รวมพลังคนไทยทั่วประเทศร่วมเชียร์ รวมตัวกันเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์โฆษณาชุด “เอส โคล่า Born to be Awesome” เพื่อชวนคนรุ่นใหม่ Gen Zest ลิ้มรสความอร่อยซ่าของเอส โคล่า และกล้าเป็นตัวเอง

นอกจากนี้ ยังเปิดแคมเปญ Vote Awesome or not ให้ทั่วประเทศได้โหวตความอร่อย ซ่า Awesome ของ เอส โคล่า สูตรใหม่ เพียง Scan QR Code บนบรรจุภัณฑ์เอสของทุกขนาด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นของคุณที่มีต่อรสชาติใหม่ของเอส โคล่า พร้อมแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านกระป๋องทั่วประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น กิจกรรมโร้ดโชว์เจาะกลุ่มเจนซี ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมทั้งจับมือช่องทางร้านอาหารพาร์ตเนอร์ เช่น Grab Food เป็นต้น สั่งอาหารรับฟรีทันที เอส โคล่า 1 กระป๋องเพื่อดื่มคู่กับมื้ออาหาร และทั้งยังมีแผนเปิด Awesome Stage ให้ Gen Zest ได้มาโชว์ความซ่าชวนกล้าเป็นตัวเองอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว (ม.ค.-ธ.ค. 2565) ตลาดน้ำอัดลมมีมูลค่า 57,000 ล้านบาท มีการเติบโตเชิงปริมาณ 2% โดยเอส โคล่า มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 8% มีการเติบโตที่ 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา