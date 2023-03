นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้อีฟแอนด์บอย กลับมาคึกคัก ทั้งในส่วนของแคมเปญ กิจกรรมหน้าร้าน โปรโมชั่น และเปิดรับแบรนด์ชั้นนำเข้ามาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์จำนวนมาก ซึ่งยอดขายในปี 2566 นี้ 3 เดือนแรก มีตัวเลขที่เติบโตขึ้นมากกว่า 60% เมื่อเทียบกับปี 2565 และเมื่อเทียบกับปี 2564 โตขึ้นมากกว่า 20% และคาดว่าหลังจากเปิดตัวโกลบอลแอมบาสเดอร์ จะมีทราฟฟิคสูงมากขึ้น

สำหรับหมวดหมู่สินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มเมกอัพ สกินแคร์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลให้กลุ่มเมกอัพกลับมาได้รับความนิยมสูงอีกครั้ง ส่งผลต่อยอดขายโตขึ้นมากกว่า 71% โดยเฉพาะลิปสติกและรองพื้น การผ่อนคลายมาตรการให้ถอดหน้ากากอนามัยได้นั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มเมกอัพได้รับการตอบรับสูงขึ้นมาก และหลายแบรนด์ทยอยออกสินค้าใหม่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคกลับมาคึกคัก ในส่วนของสินค้ากลุ่มสกินแคร์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเวชสำอาง และกลุ่มบอดี้แคร์ เติบโตขึ้นมากกว่า 53% เมื่อเทียบกับปี 2565

สำหรับแคมเปญ “EVEANDBOY SHINING THE UNIVERSE” อีฟแอนด์บอย ทุ่มงบการตลาด กว่า 200 ล้านบาท คว้าตัว “มาร์ค ต้วน” ขึ้นแท่น โกลบอลแอมบาสเดอร์คนแรกของอีฟแอนด์บอย เนื่องจากคาแรกเตอร์ของ มาร์ค ต้วน เป็นคนรุ่นใหม่มีความสมาร์ต เท่ และชอบดูแลตัวเอง บวกกับไลฟ์สไตล์แฟชั่น ทั้งนี้ ยังมีฐานแฟนคลับที่เป็น young generation ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าและสามารถสะท้อนตัวตนความเป็นอีฟแอนด์บอย ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นการตอกย้ำความมั่นใจ ว่า EVEANDBOY คือ บิ้วตี้สโตร์อันดับ 1 ในทุกแง่มุม สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้า และพาร์ตเนอร์ ที่จะร่วมเดินทางไปกับเรา

โดยทุ่มงบจัดแคมเปญนี้พร้อมปูพรมสื่อทุกแพลตฟอร์มทุกมิติ ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ เอาต์ออฟโฮม BTS และยังร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ผนึกกำลังในการผลักดันแคมเปญสุดพิเศษ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อนว่าทุกคนสามารถเจิดจรัส เปล่งประกายแบบ มาร์ค ต้วน ได้ เพียงเข้ามาเป็นครอบครัว EVEANDBOY รวมถึงยังเตรียมเซอร์ไพรส์สำหรับโปรเจ็กต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งในส่วนของการส่งเสริมการขาย กิจกรรมสุดประทับใจของลูกค้าและแฟนคลับแบบที่หาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน

สำหรับแคมเปญเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์นี้ EVEANDBOY จัดไอเทมสุดพรีเมียม EVEANDBOY UNIVERSE BAG x MARK TUAN SHINING BOX รวมสินค้าความงาม และเครื่องสำอางจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ความสวยความงามด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ และพร้อมก้าวสู่ความท้าทายใน ทุกๆ วันได้อย่างมั่นใจ

EVEANDBOY UNIVERSE BAG x MARK TUAN SHINING BOX จำหน่ายกล่องละ 5,000 บาท แบ่งเป็น 2 เซ็ต คือ “BEAUTY” และ “FUN” ซึ่งในกล่องจะได้รับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูชีฟจากโกลบอล แอมบาสเดอร์ที่มีดีไซน์หนึ่งเดียวในโลก ให้ลูกค้าสมาชิก EVEANDBOY ที่ซื้อสินค้า EVEANDBOY UNIVERSE BAG x MARK TUAN SHINING BOX ตั้งแต่ 2 เซตขึ้นไป ได้รับสิทธิ์เข้างาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARD SPECIAL EDITION X MARK TUAN ขายพร้อมกันทั่วโลก วันเสาร์ที่ 1 เม.ย. 2566 เวลา 10 โมงตรง ผ่านช่องทางหน้าร้าน EVEANDBOY สาขา THE UNDERGROUND SIAM SQUARE ONE ชั้น LG และสาขา MEGA BANGNA ชั้น 1 และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.eveandboy.com หรือ Application EVEANDBOY เท่านั้น