นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนการจัดทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ในปี 2566 ว่า กรมฯ กำหนดแผนงานในการสนับสนุนสินค้าโดยมีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ BCG ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการ DEWA & DEWI , กิจกรรม BCG to Carbon Neutrality, โครงการ Smart Value Creation, การสร้างการรับรู้ด้าน BCG ทั้งรูปแบบออนไลน์และสิ่งพิมพ์, การจัดทำโครงการคัดเลือกผู้ประกอบการ BCG.Heroes รุ่น 2 การขยายโอกาสทางการค้า BCG & Sustainability โดยพาผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าในต่างประเทศ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2023

สำหรับโครงการ DEWA & DEWI เป็นโครงการพัฒนาสินค้าออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DEsign from Waste of Agriculture and Industry : DEWA & DEWI) ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการได้แล้ว 20 ราย แยกเป็นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าที่ใช้เศษเหลือใช้ทางการเกษตร (DEWA) จำนวน 4 ราย และผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าที่ใช้เศษจากอุตสาหกรรม (DEWI) จำนวน 16 ราย

กิจกรรมในเฟส 2 (BCG to Carbon Neutrality) เป็นกิจกรรมต่อยอดจากเฟส 1 (ปี 2565) ที่มีต้องการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงการลดการปล่อย Carbon footprint โดยผลักดันผู้ประกอบการ BCG Heroes 10 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกจากรุ่น 1 ให้สามารถได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ “BCG Low Carbon Pioneers” สามารถลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มาร่วมให้คำแนะนำและสนับสนุนในการยื่นขอคาร์บอนฟุตพริ้นท์