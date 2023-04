นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า ปลายไตรมาส 3 ปีนี้ บริษัทเตรียมทยอยเปิด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ สู่การเป็นไลฟ์สไตล์ฮับ ภายใต้แนวคิด EVERY HAPPINESS FOR EVERYONE โดยใช้งบในการปรับปรุงกว่า 800 ล้านบาท เพื่อให้เป็นพื้นที่ของทุกคนในครอบครัวทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ บนพื้นที่รวมมากกว่า 13,000 ตร.ม.

ภายในประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ATTRACTIONS พื้นที่ 3,800 ตร.ม. เสมือนห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ จุดสนใจที่จะดึงดูดให้ลูกค้าออกมาบ้านเพื่อมาใช้เวลาในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ซึ่งจะมีร้านค้าและบริการ ศูนย์การเรียนรู้ สนามเด็กเล่น ฟิตเนส ศูนย์สุขภาพและความงาม

ส่วนที่สองเป็น ฟู้ด เลาจ์ พื้นที่ 4,500 ตร.ม. แหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะรวบรวมเมนูเด่นจากร้านดังยอดนิยมจากแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด รวมถึงพื้นที่ร้านอาหาร Co-Dining และ ส่วนที่ 3 เป็น LIFESTYLE MARKET พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและพันธมิตรร่วมจัดโปรแกรม อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ งานศิลปะ หรือสินค้าตกแต่งบ้านและสวน รวมถึงกลุ่มรักสุขภาพ หรือกลุ่มรักกิจกรรมแนวธรรมชาติ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาว

ขณะเดียวกันการออกแบบพื้นที่ภายในศูนย์ฯ ในรูปแบบศิลปะล้านนาร่วมสมัย แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ LANNA GAD โซนพื้นที่ร้านค้าปลีก ซุ้มอาหารเจ้าดัง และซูเปอร์มาร์เก็ต ในบรรยากาศของตลาดล้านนายุคใหม่ LANNA ARTISAN โซนพื้นที่ร้านอาหาร และร้านอุปกรณ์ไอที ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของพันธุ์ทิพย์อยู่แล้ว LANNA AESTHETIC ศูนย์สุขภาพและความงาม สินค้าแฟชั่น รวมถึงเครื่องใช้แม่และเด็ก และ LANNA AMUSEMENT ศูนย์การศึกษาและพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์

“พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งใน 12 แผนพัฒนา พื้นที่จ.เชียงใหม่ ภายใต้ โครงการลานนาทีค (LANNATIQUE) เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกในเชิงศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือของไทย เสมือนกับไปเที่ยวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องไปเที่ยวเกียวโตด้วยเช่นกัน” นางวัลภา กล่าว