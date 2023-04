มูจิ (MUJI) แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์สัญชาติญี่ปุ่นที่โด่งดังทั่วโลก ที่ได้เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทย จนกลายเป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันอย่างดี ล่าสุด MUJI เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในสินค้ากลุ่ม Home Appliances เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมจัดนิทรรศการ “MUJI Home Appliances” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เม.ย.- 4 พ.ค. 2566 ณ ร้าน MUJI ชั้น 2 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (อาคาร Building B)

นายมาซาชิ โอกะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซื้อ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในทุกองค์ประกอบของสินค้าที่วางจำหน่ายภายในร้าน MUJI ต่างมีรายละเอียดและบอกเล่าถึงคุณค่าที่มา ทั้งที่ตอบโจทย์คุ้มค่าในแง่ของการใช้งาน Functionals และ Emotional หรือการสร้างประสบการณ์ร่วม ที่ดีระหว่างลูกค้าและ MUJI ดังนั้นสินค้าทุกชิ้นของ MUJI จึงมีเอกลักษณ์และเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ นับเป็นอีกหนึ่งในหัวใจสำคัญที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ MUJI

ด้วยเหตุนี้ MUJI ประเทศไทย ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน Home Appliances มาวางจำหน่ายอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการ “MUJI Home Appliances” งานแสดงแนวคิดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ มูจิ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Simple Design that naturally blend into your life.” หรือ “ดีไซน์เรียบง่ายที่กลมกลืนกับชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ” สะท้อนงานดีไซน์และบอกเรื่องราวแรงบันดาลใจของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละไอเท็ม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวันของผู้คน รวมถึงสะท้อนตัวตนผ่านงานดีไซน์ รูปทรง และฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เป็นการตอกย้ำว่า MUJI ยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า “เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในรูปทรงที่ จำเป็นจริงๆ”

ภายในนิทรรศการ “MUJI Home Appliances” มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด 5 ชนิด ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน Home Appliances ประกอบด้วย หม้อหุงข้าว เตาอบ เครื่องดูดฝุ่น พัดลมตั้งพื้น และไดร์เป่าผม ในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการภาพบรรยาย ผสานรูปแบบอินสตอลเลชัน (Installation) เพื่อต้องการแสดงโชว์เคสของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ในรูปแบบของงานศิลปะที่ทำให้ลูกค้า หรือแฟน MUJI ที่มาร่วมนิทรรศการได้สัมผัสใกล้ชิด

ทั้งนี้ MUJI ได้เปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยต้องการเน้นเจาะกลุ่มการใช้งานในพื้นที่บริเวณห้องครัว ห้องนั่งเล่น รวมถึงห้องน้ำหรือห้องแต่งตัว ซึ่ง MUJI ต้องการสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนให้มีความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว และกลมกลืนไปกับงานดีไซน์ในแบบฉบับ MUJI ที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้กับทุกคน โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่จาก MUJI ทุกรายการได้รับการผลิตและการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (Japan Quality)