นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และการตระหนักรู้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล อย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี โดยนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหาร (Food Product) รายใหม่ที่มีศักยภาพและพร้อมส่งออก เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ภายใต้แนวคิด “APi พร้อมขับเคลื่อนและยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย สู่ความเป็นหนึ่งในตลาดการค้าโลกอย่างก้าวกระโดด (Navigating Your Product To Capture Unbounded Opportunities In The Fast Growing Market)”

“ปีนี้ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการ10 ราย ที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่น เครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องหอมมะลิปราศจากแป้งและน้ำตาลชนิดผง ข้าวกล้องงอกผสมโปรตีนไข่ขาวชนิดผงชงพร้อมดื่ม เข้าร่วมงาน เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกสากล โดยในปีที่ผ่านมามีผู้นำเข้าสนใจเยี่ยมชมคูหาและเข้าร่วมเจรจาการค้าเป็นจำนวนมาก สร้างมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านบาท และในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นำเข้าประเทศแถบเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น คาดว่าจะมูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมาหรือราว 120 ล้านบาท”

สำหรับผู้บริโภคที่สนใจสินค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย สามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร Impact Hall 9-12 โซน FINE FOOD หมายเลขคูหา 9-CC27 โดยวันที่ 23 – 26 พ.ค. 2566 จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ และวันที่ 27 พ.ค. 2566 จะเป็นวันจำหน่ายปลีกให้ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจเข้าชมงานฯ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ www.thaifex-anuga.com