นายณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด กล่าวว่า บริษัทฉลองครบรอบ 30 ปี ครั้งแรก! กับกิจกรรม Chef Table โดย Iron Chef Thailand หรือเชฟกระทะเหล็กระดับตำนานของประเทศไทย ร่วมรังสรรค์เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ในเครือเอเซียติคฯ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่บูธเอเซียติคฯ ภายในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 ภายใต้ธีม From Local to Global

“ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ เอเซียติคฯ ดำเนินธุรกิจมาครบ 30 ปี โดยเน้นย้ำวิสัยทัศน์ที่ว่า ‘Sharing Coconut Culture with The World’ นั่นคือการถ่ายทอดและแบ่งปันวัฒนธรรมจากมะพร้าวไปสู่ทั่วโลก จากจุดเริ่มต้นแบรนด์ไทย ปัจจุบันเติบโตและขยายฐานไปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยเรามีจุดแข็งในเรื่องของการโฟกัสผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอย่างจริงจัง จึงทำให้ทิศทางในการดำเนินธุรกิจมีความชัดเจน ควบคู่ไปกับความใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภค จึงทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภค และจับกระแสตามเทรนด์ผู้บริโภคได้อยู่เสมอ (Trend Catcher)

โดยปี 2022 แบ่งสัดส่วนการส่งออกสินค้าประมาณ 60% และในประเทศอีกประมาณ 40% พร้อมผนึกพันธมิตรทางธุรกิจและร้านค้าชั้นนำ ทั้งในไทยและต่างประเทศ วางจำหน่ายครบทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ปัจจุบัน เอเซียติคฯ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่วางจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ หลากหลายประเภท ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์กะทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าว Plant Based สำหรับเครื่องดื่ม-เบเกอรี่-อาหาร กลุ่มขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวอื่นๆ อีกมากมาย โดยผลิตภัณฑ์หลักที่วางจำหน่ายในประเทศไทย ประกอบด้วย ‘อัมพวา’ (Ampawa) กะทิ 100% ‘โคโค่แม็ก’ (Cocomax) ผู้ริเริ่มและบุกเบิกตลาดน้ำมะพร้าว 100% บรรจุขวด PET และยังมีผลิตภัณฑ์มะพร้าวแบรนด์อื่นๆ ที่ขายในต่างประเทศอีก อาทิ เช่น Coco Oriental Drink, Cocoway, Coco และ My Way”

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาสินค้ากลุ่ม Plant Based ที่ใช้วัตถุดิบจากมะพร้าว แบรนด์ “โคโคมิกซ์” (Cocomix) ปราศจากคอเรสเตอรอล และไม่มีแลคโตส เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมวัว และยังได้รสชาติหอม อร่อย จากมะพร้าว เป็น Mixing Ingredient ที่สร้างสรรค์เมนูได้หลากหลาย นอกจากนี้ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ หรือกลุ่มที่เป็นวีแกน ก็สามารถรับประทานได้

โดยสินค้า “โคโคมิกซ์” ประกอบด้วย โคโค่นัทครีมเมอร์ โคโคนัทวิปปิ้งครีม โคโคนัทบัตเตอร์ มะพร้าวข้นหวาน และซุปจากน้ำมะพร้าว ที่ครอบคลุมการใช้เพื่อปรุงอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้า Food Service และกลุ่มคนรักสุขภาพที่ประกอบอาหารเองที่บ้าน

พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวแต่ยังคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและแคลอรี่ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ “โคโค่มันช์” (Cocomunch) ขนมธัญพืชอบกรอบผสมไฟเบอร์มะพร้าว เพื่อใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของมะพร้าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับบูธเอเซียติคฯ ภายในงาน THAIFEX – Anuga 2023 ยังคงตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจมะพร้าวครบวงจร โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Local to Global สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ Sharing Coconut Culture With The World โดยการใช้ผลิตภัณฑ์มะพร้าวสร้างสรรค์เมนูที่มีความน่าสนใจมากขึ้น และนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย เป็นการนำมะพร้าวขึ้นชื่อของไทยไปสู่วัฒนธรรมอาหารต่างๆ ในเมนูและเวทีระดับโลก พร้อมโชว์นวัตกรรม ขนทัพขบวนสินค้าจัดเต็ม เปิดโอกาสทางธุรกิจ และกิจกรรมไฮไลต์อีกมากมาย

“ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เอเซียติคฯ ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังใส่ใจในเรื่อง Sustainability หรือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปรับใช้แนวคิดการบริหารจัดการของเหลือใช้ให้เท่ากับศูนย์ หรือ Zero Waste ให้ความสำคัญกับการใช้ทุกส่วนของมะพร้าวอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ทำงานเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทุกมิติของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย