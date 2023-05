น.ส.เจนนิเฟอร์ ซอง ประธานบริษัท บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทรุกตลาดทีวีอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ล่าสุดเปิดตัว Samsung Neo QLED TV 8K และ OLED TV ซึ่งเป็นทีวีไลน์อัพเรือธงของซัมซุงในปีนี้ และเป็นนวัตกรรมทีวีพรีเมียมล่าสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด Live A New Day ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทันสมัย โดยทีวีใหม่ล่าสุดนี้ จะตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงขั้นสูงสุด ด้วยความชัดระดับ 8K และติดตั้ง Built-In IoT Hub ที่ช่วยให้ควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ผ่านทีวีได้ ผ่านแอพพลิเคชั่น SmartThings

นายสุวิณ โกษีอำนวย หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และผู้อำนวยการธุรกิจภาพและเสียง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมตลาดทีวีปี 2565 ที่ผ่านมาผู้บริโภคให้การตอบรับทีวีพรีเมียมมากขึ้น โดยเติบโตจากปี 2564 ถึง 1.9 เท่า และเชื่อว่าจะต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ เป็นผลมาจากผู้บริโภคมองหาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและขนาดจอใหญ่ขึ้น โดยปีที่ผ่านมาหน้าจอทีวีขนาด 75 นิ้วขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 8.4% ของทีวีทั้งหมดในประเทศไทย คาดว่าในปีนี้จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 12%

ปัจจุบันคอนเทนต์ 8K เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube เกม และสมาร์ตโฟนที่ถ่ายวิดีโอภาพคมชัดได้ถึง 8K ทำให้ผู้บริโภคมองหาทีวีที่ตอบโจทย์การรับชมคอนเทนต์หรือการเล่นเกม

ในส่วนของซัมซุงเองก็มีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดรวม โดยได้ตั้งเป้ายอดขายทีวีจอใหญ่ 75 นิ้วขึ้นไปเติบโต 60% ภายในสิ้นปี และหลังจากเปิดตัว Samsung Neo QLED TV 8K ในครั้งนี้ ซัมซุงคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและผลักดันให้ยอดขาย Neo QLED TV เติบโตเป็นเท่าตัวภายในสิ้นปี”

ทั้งนี้ ราคาเริ่มต้นระดับหมื่นบาทจนถึงสูงสุดระดับแสนบาท แลได้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมโปรโมชั่นรับส่วนลดสูงสุด 60,000 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อ The Freestyle, The Frame และ Soundbar ราคาพิเศษ และสั่งซื้อล่วงหน้า New Samsung OLED TV รับส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อ The Freestyle และ The Frame ราคาพิเศษ นอกจากนี้ทั้งสองรุ่นยังได้รับสิทธิ์พิเศษอีกหลายต่อ อาทิ ผ่อน 0% นานสูงสุด18 เดือน, รับประกัน 3 ปี พร้อมรับชม HBO Go ฟรี 6 เดือน