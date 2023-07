นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นกำลังจะปรับปรุงมาตรการการนำเข้ามังคุด โดยให้มังคุดจากไม่ต้องผ่านการกำจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการอบไอน้ำ (Vapor Heat Treatment) คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ ในเดือนส.ค. นี้ จึงสั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันมังคุดเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น เพื่อขยายมูลค่าการส่งออก และตลาดผลไม้ไปยังตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดจีน

ทั้งนี้ นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว รายงานว่าญี่ปุ่นมีการนำเข้ามังคุดจากไทยเพียงปีละ 100 ตัน เพราะต้องผ่านกระบวนการอบไอน้ำก่อน ส่งผลให้มังคุดไทยมีราคาแพง และความร้อนทำให้มังคุดอร่อยลดลง จากการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้แก้ปัญจนญี่ปุ่นยอมลดหย่อนมาตรการ ถือว่าเป็นการเปิดประตูมังคุดไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นครั้งสำคัญ เพราะชาวญี่ปุ่นจะได้รับประทานมังคุดที่อร่อยและมีราคาไม่สูงมากเท่าเดิม

“เราได้นำคณะนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นระดับ CEO ของบริษัทผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่ อาทิ บริษัท Green Farm Co.,Ltd., บริษัท Bay commerce Co., Ltd และบริษัท Oisix ra daichi Inc เดินทางไป จ.นครศรีธรรมราช เพื่อลองชิมมังคุดของไทย ที่ไม่ได้ผ่านการอบไอน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นประทับใจมาก พร้อมกับสั่งออร์เดอร์เข้าไปเปิดตลาดทันที 300 ตัน ซึ่งหลังจากนี้ ได้เตรียมแผนจัดกิจกรรมโปรโมตมังคุด เชื่อว่าจะทำให้ไทยสามารถขยายการส่งออกมังคุดเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลักพันตันในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างแน่นอน”