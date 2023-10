ทิปโก้ ผู้ผลิตน้ำผลไม้ชั้นนำของประเทศไทย ปั้นแบรนด์เนเจอร์อัพ พลัส “Nature Up+” ในบรรจุภัณฑ์ SIG Terra Forest-based polymers ที่ผลิตโดยใช้โพลีเมอร์จากพืช ของเอสไอจี ทำให้เป็นนมจากพืชในบรรจุภัณฑ์จากพืช (Plant based milk in Plant based pack) ครั้งแรกในไทย บรรจุภัณฑ์กล่องปลอดเชื้อที่ทำจากโพลีเมอร์ที่ได้จากวัสดุหมุนเวียนจากพืช

นายพสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปีที่ผ่านมา ทิปโก้มุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคม ความมุ่งมั่นของเราก้าวไปไกลกว่าแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เรามุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และนั่นทำให้ทิปโก้ก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นมข้าวโอ๊ตภายใต้แบรนด์ “เนเจอร์อัพ พลัส” ที่เพิ่มคุณประโยชน์มากขึ้น ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการจากเส้นใยธรรมชาติสูง และงาดำที่มีไอโซมอลทูโลส ซึ่งมีน้ำตาล GI ต่ำ (ค่าดัชนีไกลซีมิกต่ำ) ซึ่งทิปโก้เป็นรายแรกในประเทศที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในประเทศไทย ที่ไม่เพียงแต่ใส่ใจต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพืช ภายใต้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ SIG Terra Forest-based polymers ของเอสไอจี ได้ส่งมอบสินค้าด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด โดยไม่กระทบต่อคุณภาพระดับพรีเมียมที่ผู้บริโภคคาดหวัง และ ทิปโก้ยังคงยึดมั่นในพันธกิจในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในฐานะผู้ผลิตน้ำผลไม้ชั้นนำ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน

น.ส.แอนเจลา ลู ประธานและผู้จัดการทั่วไปของเอส ไอ จี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ กล่าวว่า แนวคิด “Good for health, Good for the planet” หรือ “ดีต่อสุขภาพ-ดีต่อโลก” สะท้อนถึงแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ SIG Terra Forest-based polymers ที่ใช้โพลีเมอร์จากพืชของเอสไอจี เป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ เนเจอร์อัพ พลัส ของทิปโก้ เราต้องการเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพผลิตภัณพ์ระดับพรีเมียมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโซลูชันบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทิปโก้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นต่อไป

เป็นเวลากว่า 29 ปีแล้วที่เอไอจี และทิปโก้ ได้มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา ควบคู่กับความมุ่งมั่นและปณิธานอันแน่วแน่ต่อการพัฒนานวัตกรรมภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน และความใส่ใจในการมองหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง แบรนด์เนเจอร์อัพ พลัส ในบรรจุภัณฑ์ SIG Terra Forest-based polymers ของเอสไอจี แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านความยั่งยืนของทั้งสองบริษัท ภายใต้เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริโภค ด้วยแนวคิดความห่วงใยต่อสุขภาพ และความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม