นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่ าปี 2567 บริษัทจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนโดยอาจจะเห็นการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และการซื้อขายของธุรกิจเดิมที่เคยถือหุ้นไว้ ซึ่งเป็นไปตามงบการลงทุน 5 ปี ตามที่คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทได้อนุมัติไว้ที่ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ 3 Steps Plus ได้แก่ Step Change การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ Step Out การแสวงหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจใหม่ หรือในต่างประเทศ และ Step Up การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ.2593

ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 กำลังการผลิตของทุกผลิตภัณฑ์ (วอลุ่ม) จะเพิ่มขึ้น 10% จากปีนี้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในช่วงปิดซ่อมบำรุง ทำให้ธุรกิจโรงกลั่นสามารถเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต และจะสนับสนุนให้ส่วนแบ่งของกำไร (มาร์จิ้น) เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดขายที่กลุ่มพลาสติกจะเติบโต รวมถึงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางสถานการณ์ธุรกิจเคมีภัณฑ์ทั่วโลกที่ยังไม่แน่นอน แต่ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นแนวโน้มเศรษฐกิจโลกถดถอย รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศจีนยังมีการชะลอตัวจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และต้องจับตาภาวะสงครามที่อาจจะขยายวงกว้างขึ้น

“แนวโน้วธุรกิจเริ่มขยับเข้าสู่ขาขึ้นแต่ยอมรับว่า ยังไม่เท่าปี 2564 ที่สามารถทำกำไรได้สูงสุดหลังจากผ่านสถานการณ์โควิด-19 มา แต่เราก็มีหน้าที่เดินหน้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาสามารถทำได้ 30,000 ล้านบาท และคาดว่าปี 2566 นี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพได้ 5,000-6,000 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกก็ยังมีอีกหลายประเทศที่จะเป็นโอกาสให้กับบริษัท อาทิ กลุ่มประเทศแอฟริกาที่เป็นตลาดที่ดี รวมถึงอินเดีย และสหรัฐอเมริกาที่มีความพยายามชะลอภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น (ซอฟต์แลนดิ้ง) ก็จะทำให้มีโอกาสในการขายสินค้าของบริษัท”นายคงกระพัน กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา GC มีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นและสามารถรายงานกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ที่ 12,307 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 80% จากไตรมาสที่ผ่านมา และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156% จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติ ได้แก่ ผลกำไรจากสต๊อกน้ำมันและรายการกำไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รวม 3,674 ล้านบาท

ส่งผลให้ในไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126% จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

นายคงกระพัน กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทมีความเข้มข้นและต่อเนื่องจากการยึด 3 หลัก ได้แก่ 1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการผลิต ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ที่ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน และเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด 146 โครงการ ซึ่งสามารถ ช่วยลดการใช้พลังงานลงทั้งหมด 1,794,045 จิกะจูลต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 133,722 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

2. การบริหารพอร์ตโฟลิโอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัม ผ่านนวัตกรรมและการลงทุน มุ่งสู่ธุรกิจ High Value and Low Carbon ด้วยการลงทุนใน allnex สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 600-780 กิโลตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และ 3. เป็นการผลักดันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero โดยการลงทุนในเทคโนโลยี CCUS ผ่านแนวทางต่างๆ เช่น การสร้างพันธมิตรและการร่วมทุนทางธุรกิจ เพื่อนำคาร์บอนมาทำเป็นเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและวิจัย อีกทั้งดำเนินงานด้าน Nature-Based Solutions โดยการปลูกป่าเพื่อลดคาร์บอน ทั้งป่าบนบกและป่าชายเลน