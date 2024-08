น.ส.สิรภัทร พิลาสาว ประธานกรรมการบริหาร Take Care Salon of Beauty Since 1994 ผู้นำธุรกิจ บิวตี้ซาลอน ให้บริการดูแลความงามระดับมืออาชีพอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์บริการด้านความงามอย่างครบวงจร และในโอกาสครบรอบ 30 ปี Take Care Salon of Beauty มองเห็นเทรนด์ความงาม ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย พร้อมมองโอกาสในตลาดความงาม โดยเฉพาะตลาดบิวตี้ซาลอน กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมไทยมีโอกาส ด้วยมูลค่าตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จากความต้องการผู้บริโภคในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบว่าผู้บริโภคมากกว่า 30 ล้านคน มีความกังวลกับปัญหาเส้นผม เช่น มีปัญหาผมบาง ขาดหลุดร่วม ตลอดจนหนังศีรษะ หรือปัญหาศีรษะล้านจากสาเหตุหลายปัจจัย ดังนั้น เพื่อขานรับความต้องการตลาด จึงไม่หยุดนิ่งการมุ่งมั่นพัฒนาบริการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค

ล่าสุด เปิดแผนรุกตลาดความงามไทย จับมือพันธมิตร KERASTASE แบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผมชั้นนำระดับโลก เจาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมไทย ชูนวัตกรรมทรีตเมนต์ Premiere Hair Treatment เปิดมิติใหม่แห่งการดูแลเส้นผม มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า ยกระดับการดูแลเส้นผมสู่มาตรฐานระดับโลก

ทั้งนี้ Take Care Salon of Beauty ร่วมพัฒนาโปรแกรม Premiere Hair Treatment นวัตกรรมทรีตเมนต์ผม ให้ผู้บริโภคได้ร่วมสัมผัสมิติใหม่แห่งการดูแลเส้นผม ตอบโจทย์ในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเส้นผมมากกว่า 80% โดยเฉพาะผู้หญิงต้องการนวัตกรรมที่สามารถฟื้นฟู พร้อมดูแลเส้นผมที่ล้ำลึกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมดังกล่าว มาพร้อมเทคโนโลยี Premiere Hair Treatment DUAL ACTION ที่มีสารแอซิดเข้มข้นถึง 8% เหมาะสำหรับผมที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือสารเคมี รับมือภาวะผมเสียในทุกรูปแบบ ทั้งจากการทำเคมีมามาก เกิดภาวะผมเสียสะสม ปัญหาหนังศีรษะ

ล่าสุด Take Care Salon of Beauty จัดได้งาน VVIP DAY เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2567 ที่ผ่านมา พร้อมเป็นโอกาสพิเศษชวนลูกค้าร่วมสัมผัสมิติใหม่แห่งการดูแลเส้นผมกับ Premiere Hair Treatment นวัตกรรมทรีตเมนต์ผม ที่ Take Care Salon of Beauty สาขาสุขุมวิท 35 โดยภายในงาน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิเคราะห์เส้นผมเชิงลึก ด้วยเครื่องมือทันสมัย ตลอดจนแนะนำการดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพ

อย่างไรก็ดี Take Care Salon of Beauty พร้อมให้บริการ Premiere Hair Treatment นวัตกรรมทรีตเมนต์ผมแล้ววันนี้กับ 5 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท 19, เทอร์มินอล21, สุขุมวิท 35 (สุภาพสตรี), สุขุมวิท 35 (One Man Club) และเอ็มควอเทียร์

“ปัจจุบัน Take Care Salon of Beauty Since 1994 มีสาขาพร้อมให้บริการ 10 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท 19, เทอร์มินอล21, สยามพารากอน, สีลมคอมเพล็กซ์, แฟชั่นไอส์แลนด์, สุขุมวิท 35 (สุภาพสตรี), สุขุมวิท 35 (One Man Club), เอ็มควอเทียร์, เจ อเวนิว และ สาขาเซ็นจูรี่ อ่อนนุช พร้อมกันนี้ Take Care Salon of Beauty เดินหน้าธุรกิจโดยตอกย้ำเป้าหมายการมุ่งมั่นตอบพัฒนาบริการ สนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและมีความเชี่ยวชาญ ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาและให้บริการที่ดีที่สุด เปิดประสบการณ์ใหม่ในโลกแห่งความงามและการดูแลเส้นผม เพราะเราคือผู้นำด้านความงามครบวงจรอันดับ 1 ของไทยที่พร้อมส่งมอบงานบริการที่มีคุณค่าจากใจถึงใจ” น.ส.สิรภัทร กล่าวทิ้งท้าย