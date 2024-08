‘กรุงศรี ออโต้’ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขยายอีโคซิสเต็มด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศเปิดตัวบริการและสิทธิพิเศษใหม่บนฟีเจอร์ GO Travel พร้อมเป็นบัดดี้ท่องเที่ยวคู่ใจผู้ใช้รถ เพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในชุมชน

นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรี ออโต้ ตั้งเป้าหมายในการเป็นที่ 1 ในใจผู้ใช้รถ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินเชื่อยานยนต์ โดยในช่วงที่ผ่านมา เราได้ขยายอีโคซิสเต็มที่เป็นศูนย์รวมทุกเรื่องของผู้ใช้รถไว้ในที่เดียว (Auto User Ecosystem Aggregator) ด้วยฐานผู้ใช้รถบนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto กว่า 3.5 ล้านราย เราได้นำอินไซต์เหล่านี้มาพัฒนาบริการใหม่ ‘บัดดี้ท่องเที่ยวคู่ใจผู้ใช้รถ’ บนฟีเจอร์ GO Travel ที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้รถเพื่อเดินทางท่องเที่ยว ตามพันธกิจในการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น

การจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในครั้งนี้ เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับพันธมิตรธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและผู้ใช้รถทั่วไป รวมถึงสร้างรายได้ใหม่ให้กับกรุงศรี ออโต้ ต่อไปในอนาคต

น.ส.สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในปี 2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดเป้าด้านการท่องเที่ยวในประเทศให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยว 200 ล้านคน-ครั้ง นำเสนอความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวไทย เที่ยวได้ตลอด 365 วัน ภายใต้แคมเปญ ‘สุขทันที…ที่เที่ยวไทย’

โดยผนึกกำลังกับ กรุงศรี ออโต้ เพื่อสร้างประสบการณ์ ความสุขในการขับรถท่องเที่ยวภายในประเทศ นำเสนอเส้นทางความสุข เส้นทางศรัทธา เส้นทางท่องเที่ยวหน้าฝน ให้กับผู้ใช้รถในอีโคซิสเต็มของ กรุงศรี ออโต้ เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวในประเทศ ไปสู่เป้าหมายรายได้รวม 1.08 ล้านล้านบาท

บริการ ‘บัดดี้ท่องเที่ยวคู่ใจผู้ใช้รถ’ บนฟีเจอร์ GO Travel นำเสนอข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย เปิดตัว 10 เส้นทางใหม่ในเมืองน่าเที่ยว ด้วยตัวช่วยวางแผนการเดินทางที่สามารถเลือกเส้นทางได้ตามใจชอบผ่านระบบนำทาง Google Maps ที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Google CarPlay พร้อมแสดงผลผ่านหน้าจอในรถ การจองที่พักและโรงแรมผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษที่ครอบคลุมเรื่องกิน ดื่ม เที่ยว ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถ ภายใต้แอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto อาทิ การดูแลตรวจสอบสภาพรถ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และตรวจสอบราคาน้ำมันประจำวัน

ปัจจุบัน ฟีเจอร์ GO Travel มียอดผู้ใช้งานอยู่ที่ราว 80,000 ราย มีพันธมิตรท่องเที่ยวและร้านค้าต่าง ๆ รวมกว่า 100 ราย และสามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายรายได้ให้ชุมชนไปแล้วรวมกว่า 3 ล้านบาท ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยภายในปี 2567 กรุงศรี ออโต้ ตั้งเป้าให้ GO Travel มียอดผู้เข้าใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 รายต่อเดือน ผ่านการเพิ่มเส้นทางในเมืองน่าเที่ยวอีก 30 เส้นทาง เปิดตัวบริการ Personalized Trip Advisor ที่ตรงกับความชอบของผู้ใช้งานแบบเต็มรูปแบบ และขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจในชุมชน ธุรกิจการใช้รถ ธุรกิจไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับรถ ธุรกิจเช่า-ซื้อรถ ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจประกันภัย เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและสร้างคุณค่าร่วมให้กับทุกภาคส่วนต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใช้งานฟีเจอร์ GO Travel ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2567 เป็นต้นไป ที่ https://kautolink.com/ujo42Z