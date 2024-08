AIS ในฐานะผู้ให้บริการ Streaming Service ชั้นนำของไทย ที่มุ่งเชื่อมต่อประสบการณ์ดิจิทัลกับลูกค้าผ่านการส่งมอบคอนเทนต์ชั้นนำระดับโลกที่มีความหลากหลาย ผ่านช่องทาง AIS PLAY พร้อมจับมือกับพาร์ตเนอร์ผู้ให้บริการด้านวิดีโอสตรีมมิ่งระดับเวิลด์คลาสอย่าง Prime Video ชวนลูกค้าเปิดประสบการณ์การรับชมสุดยอดคอนเทนต์ซีรีย์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ The Lord of The Rings: The Rings of Power ซีซัน 2 พิเศษสุดสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้น คุ้มเหมาทั้งปีเพียง 999 บาท จากราคาปกติ 1,788 บาท

น.ส.รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าส่วนงาน AIS PLAY กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Prime Video ได้นำสุดยอดคอนเทนต์คุณภาพอย่าง The Rings of Power ซีซัน 2 ที่นับว่าเป็นซีรีย์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่จะกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามในซีซันแรก มาให้แฟนๆ ชาวไทยได้รับชม โดย AIS ในฐานะพาร์ตเนอร์ที่ทำงานร่วมกับ Prime Video มาอย่างต่อเนื่อง เรายังคงเตรียมความพิเศษที่มีแค่ที่ AIS แห่งเดียวเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประการณ์การรับชม The Rings of Power ซีซัน 2 และสุดยอดคอนเทนต์อีกมากมาย อาทิ ซีรีย์ที่กำลังจะเข้าสตรีมในเดือนก.ย. อย่าง The Grand Tour ซีซัน 6, ซีรีย์เกาหลี No Gain No Love หรือจะรายการวาไรตี้ยอดนิยมอย่าง Jinny’s Kitchen, ภาพยนตร์แอ็คชั่นคอเมดี้ JACKPOT!, ซีรีย์ The Boys (ก๊วนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่), รายการคอเมดี้เรียลลิตี้ต้นฉบับ LOL: Last One Laughing Thailand หัวเราะทีหลังปังกว่า ในราคาสุดคุ้ม

สำหรับในซีซัน 2 ของซีรีย์ The Lord Of The Rings: The Rings Of Power มาพร้อมกับการกลับมาของเซารอน เจ้าแห่งความมืดผู้เรืองอำนาจจะต้องพึ่งเล่ห์กลของตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่โดยปราศจากกองทัพหรือพันธมิตร และควบคุมการสร้างวงแหวนแห่งพลังซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถผูกมัดผู้คนในมิดเดิลเอิร์ธทั้งหมดไว้ได้ภายใต้เจตจำนงอันชั่วร้าย

จากความยิ่งใหญ่ของซีรีย์ซีซัน 1 ในซีซันใหม่นี้เหล่าตัวละครจะต้องเผชิญกับกระแสแห่งความมืดมิดที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ท้าทายให้พวกเขาค้นหาที่ทางของตนในโลกที่ใกล้จะดำเนินมาถึงหายนะมากขึ้นเรื่อยๆ เอลฟ์และคนแคระ ออร์คและมนุษย์ พ่อมดและฮาร์ฟุต เมื่อมิตรภาพสั่นคลอนและอาณาจักรต่างๆ เริ่มแตกสลาย พลังแห่งความดีจะต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดถือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาไว้…นั่นคือกันและกัน

พิเศษสำหรับลูกค้า AIS ทั้งลูกค้ารายเดือนและเติมเงิน รวมถึงลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 สามารถสมัครแพ็กเกจในราคาที่ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่แพ็ก 3 เดือนแรกในราคาเพียง 149 บาท จากปกติ 447 บาท หลังจากนั้น 149 บาท/เดือน กด *144# โทรออก หรือแบบคุ้มสุดเหมาเลยทั้งปีเพียง 999 บาท จากราคาปกติ 1,788 บาท กด *144*1# โทรออก หรือสามารถสมัครผ่านช่องทาง myAIS และ https://www.ais.th/consumers/entertainment/streaming-app/prime-video