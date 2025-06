เจ้าสัวบุณยสิทธิ์ ชี้เศรษฐกิจเครื่องยนต์ 3 ล้อ ต้องปรับตัวถึงอยู่รอด พร้อมลดบทบาทธุรกิจเสื้อผ้า หันร่วมทุนพันธมิตร ล่าสุดลงขันไทยโอบายาชิ รุกโรงแรม 5 ดาว เครือ Seibu Prince Hotel ญี่ปุ่น ขณะที่เตรียมจัดงาน “สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29” Big Shop Big Show 26-29 มิ.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เปิดเผยว่า จากมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงในขณะนี้ โดยเปรียบได้กับเศรษฐกิจเครื่องยนต์ 3 ล้อ ซึ่งแม้ในภูมิภาคเอเชีย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ที่เห็นว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวสูง เนื่องจากเป็นการเติบโตจากฐานที่ต่ำ

ขณะที่ไทยซึ่งในอดีตเศรษฐกิจเคยเติบโตสูงมาก่อน ทำให้ในขณะนี้เริ่มเติบโตน้อยลง แต่ก็ยังถือว่าพอไปได้ ขณะเดียวกันจุดเด่นของประเทศไทย คือ การรักษาความเป็นกลาง

นายบุณยสิทธิ์ ยังกล่าวถึงการที่รัฐบาลมีการชะลอมาตรการแจกเงินออกไป โดยมองว่ามาตรการแจกเงินไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นเพียงมาตรการหาเสียงเป็นหลัก ดังนั้นแล้วรัฐบาลควรมีมาตรการในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีหลายโครงการที่ยังรอการพัฒนา

โดยเฉพาะการลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์ และการขุดคอคอดกระที่จะมาช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวให้เติบโตขึ้น เพราะการเดินเรือของจีนมีการขยายตัวอย่างมากในปัจจุบัน

“ที่ผ่านๆ มา รัฐบาลมีแต่พูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ แต่ยังไม่ลงมือ เพราะมีบางประเทศไม่อยากให้ไทยทำ ดังนั้นรัฐบาลต้องมีความกล้า รวมไปถึงอาจจะต้องมีการขยายการลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ เซาท์อีซี ซึ่งคล้ายกับโครงการอีอีซี หรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในปัจจุบัน”

นายบุณยสิทธิ์ ยังกล่าวยอมรับว่าด้วยว่าเศรษฐกิจปีนี้แย่กว่าช่วงโควิด แต่อย่างไรก็ดีถ้ารู้จักปรับตัวก็จะอยู่รอด โดยในส่วนของสหพัฒน์ฯ ได้มีการปรับตัวโดยเน้นการร่วมทุนกับพันธมิตรมากขึ้น

ในขณะเดียวกันธุรกิจแฟชั่น อย่างอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยในขณะนี้แข่งขันกับต่างประเทศได้ค่อนข้างยากแล้ว ทำให้เครือสหพัฒน์เริ่มปรับลดการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าลง และหันไปขยายในกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

โดยล่าสุดเตรียมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อตั้งบริษัท ราชดำริ ฮอสพิทอลลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างบริษัท นันทวัน จำกัด หรือไทยโอบายาชิ กับ เครือสหพัฒน์ เพื่อสร้างโรงแรมระดับ 5 ดาว บนทำเลราชดำริ บริหารโดย Seibu Prince Hotel ซี่งเป็นโรงแรมเก่าแก่ของญี่ปุ่น ในเครือ Seibu Railway Group ประเทศญี่ปุ่น

ขณะที่นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย กล่าวเสริมด้วยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสงครามการค้า ของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ตลอดจนความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงปัญหาการเมืองในประเทศ โดยมองว่าไม่ว่าโลกจะมีวิกฤติใดเกิดขึ้น องค์กรต้องพร้อมปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาให้ได้

อย่างไรก็ดีในส่วนของสหพัฒน์ฯ ในปี 2568 ยังคงตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายที่ 8% โดยยังไม่ปรับประมาณการณ์แต่อย่างใด แม้ว่าไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 10,235.64 ล้านบาท เติบโตเพียง 4.88% ในขณะที่มีกําไรสุทธิ 671.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.65% เนื่องจากบริษัทมีการทำตลาดสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง ส่วนแนวโน้มราคาสินค้าของเครือสหพัฒน์ซึ่งไมได้ปรับขึ้นมานานแล้ว และล่าสุดในปีนี้มีต้นทุนวัตถุดิบบางตัวที่ปรับลดลง ทำให้บริษัทได้มีการปรับราคาสินค้าบางรายการลง เช่นขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เป็นต้น

สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง หนี้ครัวเรือนที่อยู่ระรับสูงมานานแล้ว และแม้ประธานาธิบดีทรัรมป์ จะปรับขึ้นภาษีตอบโต้กับนานาชาติ แต่สำหรับบริษัทกลับมองว่าผลกระทบจะตกอยู่กับประเทศสหรัฐเอง

ดังนั้นจึงไมได้กังวลและไม่คิดว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบาก แต่ที่สำคัญคือ รัฐบาลควรต้องพยายามสร้างกำลังใจให้กับประชาชน มีการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ทำให้ประชาชนตกงาน เพื่อให้มีเงินมาจับจ่าย

อย่างไรก็ดี เครือสหพัฒน์ เตรียมจัดงานช็อปสุดยิ่งใหญ่ “สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29” ภายใต้คอนเซปต์ “Big Shop Big Show” พบกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหม่ ดีลพิเศษจากแบรนด์ดัง พร้อมรวมพลังของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ตลอดจนความบันเทิง รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือสหพัฒน์กับพันธมิตรรวม 10 โครงการใหญ่ โดยงานจะจัดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-29 มิ.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานจัดงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ เตรียมจัดงาน “สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29” โดยปีนี้ได้ยกระดับการจัดงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ภายใต้คอนเซปต์ Big Shop Big Show ที่ไม่เพียงแค่รวมสินค้าราคาพิเศษนำมาให้ประชาชนได้มาจับจ่าย แต่ยังมอบประสบการณ์ที่พิเศษกว่าเดิม

โดยเฉพาะการยกระดับประสบการณ์การช็อปให้สะดวก สนุก ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วยแอป BIGXSHOW แพลตฟอร์มไลฟ์คอมเมิร์ซรูปแบบใหม่ที่ผสานความบันเทิงจากการถ่ายทอดสดกับการช็อปแบบเรียลไทม์ พร้อมการเปิดตัว แพลตฟอร์มใหม่ กับแอป FRIDAY FAIR แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% ซึ่งจะประเดิมเปิดจำหน่ายสินค้าจากงานสหกรุ๊ปแฟร์ปีนี้เป็นครั้งแรก

ในงานยังมี สินค้าใหม่ จากแบรนด์ชั้นนำมาเปิดตัวให้ช็อปเป็นที่แรกครอบคลุมหลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ความงามและดูแลผิว, แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย, สินค้าเพื่อสุขภาพ สำหรับสายเฮลตี้ และของใช้ภายในบ้าน ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคอีกมาก

พร้อมกันนี้ ยังมี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือสหพัฒน์กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ รวม 10 ฉบับ เพื่อเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี การศึกษา อีคอมเมิร์ซ และธุรกิจบริการ

อาทิ การเปิดตัวโรงแรมหรูใจกลางราชดำริร่วมกับไทยโอบายาชิ การพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Cloud ร่วมกับบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด การสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินร่วมกับบางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การพัฒนาบุคลากรด้าน AI ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และความร่วมมือเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในธุรกิจอัญมณี การขยายช่องทางการตลาดสินค้าฮาลาล รวมถึงความร่วมมือในการเปิดร้านขายสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักแมว

ในงานยังมีการจัด Big Deal Set เซ็ตสินค้าดีลพิเศษจากแบรนด์ดังที่มีให้เลือกทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์กีฬา ของใช้เด็ก ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ วาโก้จัดเซ็ตกางเกงในสุดคุ้ม, บุนกะมอบคูปองส่วนลดคอร์สเรียน, MTI จัดเซ็ตพิเศษที่ได้ทั้งแป้ง มาสคาร่า ตุ๊กตาเรนฟาวเวอร์ และ Big Special Price การจำหน่ายสินค้าราคาสุดพิเศษ อาทิ MTI N’Joy CC Cream ราคาปกติ 135 บาท เหลือ 29 บาท เป็นต้น

ทางด้าน Big Show เป็นการรวมพลังของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ มั้ง ชัยลดล แก้มบุ๋ม ม้าม่วง ดีเจดาว (zzdaozz) มาดามตวง พล ตัณฑเสถียร เพจอีจัน ฯลฯ ที่จะมาไลฟ์จำหน่ายสินค้า รีวิวสินค้า และสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์แบบเรียลไทม์

พร้อมด้วย การไลฟ์สินค้าจากทุกแบรนด์ทุกบูธ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ที่ผสานแฟร์และเฟสติวัลเข้าด้วยกัน อาทิ แฟชั่นโชว์ คอนเสิร์ต VTuber การประกวด Cover Dance มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อิ้งค์ วรันทร ส้ม มารี Perses และ No One Else

รวมถึงยังมีเวทีสัมมนาและเวิร์คช็อป อาทิ การสร้างแบรนด์ธุรกิจร้านเสริมสวย การสร้างผลงานเพื่อต่อยอดอาชีพด้วย CapCut และการอบรมแต่งหน้า

ทั้งนี้งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29 “Big Shop Big Show” จะจัด วันที่ 26-29 มิ.ย. 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา รวมสินค้าแบรนด์ดังมาจัดแสดงและจำหน่ายรวมกว่า 100 บริษัท 1,000 รายการ อาทิ มาม่า ฟาร์มเฮ้าส์ บีเอสซี วาโก้ เอราวอน ลาคอสต์ เปา ซื่อสัตย์ ซิสเท็มมา โชกุบุสซึ โคโดโม เวลแคร์ สำหรับสมาชิก His & Her จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม อาทิ ห้องรับรองพิเศษ ของสมนาคุณ และกิจกรรมเฉพาะสมาชิก