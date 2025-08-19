EternityX เปิดสำนักงานในประเทศไทย พร้อมชู 3 บริการหลัก ได้แก่ Pilot X ถังข้อมูลขนาดใหญ่กว่า 150,000 ล้าน ID, Media X เครือข่ายพันธมิตรสื่อจีน และบริการที่ปรึกษาเชิงลึก เพื่อช่วยแบรนด์ไทย–ต่างชาติบุกตลาดผู้ใช้สื่อจีนที่มีกำลังซื้อสูง โดยรายงานชี้ 47% ของผู้ใช้สื่อจีนในไทยใช้จ่ายสินค้าพรีเมียมเฉลี่ยกว่า 231,000 บาท/ปี
นายเดอริค วอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ Global อีเทอร์นิตี้เอ็กซ์มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด บริษัทการตลาดชั้นนำระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจีน เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้ใช้สื่อจีนที่ไม่เพียงมีกำลังซื้อแต่ยังใช้เทคโนโลยีเก่งที่สำคัญมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคจีนอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งแม้ปีนี้จะลดลงเหลือ 5 ล้านคน แต่มีการคาดการณ์ว่าปี 2569 จะกลับมาเพิ่มเป็น 9 ล้านคน
รวมถึงยังมีชาวจีนที่ทำงานในไทย (Expat) อีกราว 5 แสนคน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการของไทยไม่ควรมองข้าม และต้องทำความเข้าใจกับผู้ใช้สื่อจีนและการตลาดสำหรับคนกลุ่มนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้สื่อจีนซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เติบโตรวดเร็ว โดยจากการสำรวจพบว่ากลุ่มผู้ใช้สื่อจีนเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตรวดเร็ว มีการใช้จ่ายสูง และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพล ทำให้ล่าสุดบริษัทได้ตัดสินใจเข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศไทย
ทั้งนี้จากรายงาน “S.E.A of Change | Thailand Edition: The Rise of Chinese Media Users Redefining Modern Living and Consumer Power” หรือ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งการเปลี่ยนแปลง: การเติบโตของผู้ใช้สื่อจีนที่กำลังนิยามชีวิตสมัยใหม่และอำนาจของผู้บริโภค” ซึ่งชี้ว่าไทยมีอัตราการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจีนสูงที่สุดในภูมิภาค โดย 78% ของผู้ใช้สื่อจีนในไทยเลือกใช้แอปพลิเคชันจีนเป็นประจำทุกวันซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ 70% ในสิงคโปร์ และ 71% ในมาเลเซีย นับเป็นการรวมดิจิทัลบนแพลตฟอร์มจีนที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค
ทั้งนี้จากการศึกษายังพบว่า 47% ของผู้ใช้สื่อจีนในไทยมีกำลังซื้อโดดเด่น ใช้จ่ายมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 231,000 บาท/คน/ปี ไปกับสินค้าพรีเมียม เมื่อเทียบกับ 42% ที่สิงคโปร์ และ 43% ที่มาเลเซีย นอกจากนี้ 36% ยังนิยมช้อปปิ้งผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและการไลฟ์สดอย่างมาก
ขณะที่ 14% ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง/วัน บนแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ซึ่งมากที่สุดใน 3 ประเทศ ซึ่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากโซเชียลมีเดีย ที่มีการนำเสนอโดยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ KOLs และแคมเปญการตลาดจากแบรนด์เป็นหลัก
ในแง่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่าประเภทสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ 45% ใช้บริการผ่าน WeChat Pay ซึ่งการใช้จ่ายดังกล่าว ได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุนจำนวนมากของจีนทั้งจากบริษัทสัญชาติจีนและไต้หวัน โดยในปี 2567 มีมูลค่าการลงทุนในไทย 1.09 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.1% สร้างงานมากกว่า 30,000 ตำแหน่ง รวมถึงสัดส่วนการถือครองคอนโดมิเนียมของผู้ซื้อชาวจีนที่มีถึง 10.8% และจำนวนนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยไทยที่เพิ่มขึ้น 455% ในช่วงปี 2556 – 2566 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดีจากแนวโน้มดังกล่าว โดย EternityX ได้เสนอแนะ 4 กลยุทธ์สำคัญสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายข้างต้น คือ กลยุทธ์การตลาดที่เน้นประสบการณ์ที่ยกระดับไลฟ์สไตล์และสถานะทางสังคมกลยุทธ์การขยายอิทธิพลทางสังคมผ่าน KOLs รวมถึงการบอกต่อจากกลุ่มเพื่อน กลยุทธ์การวางตำแหน่งเป็นผู้นำเทรนด์และ กลยุทธ์ความเป็นเลิศด้านการค้าข้ามพรมแดนพร้อมศักยภาพในการบูรณาการความเป็นนานาชาติ
สิ่งสำคัญคือวิธีการชำระเงิน เนื่องจาก 54% ของผู้บริโภคพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่รองรับการชำระเงินของจีน โดย 11% ปฏิเสธการซื้อทันทีเมื่อไม่มีตัวเลือกดังกล่าว นอกจากนี้ การศึกษาด้านรูปแบบการบริโภคสื่อยังพบว่าผู้บริโภคนิยมคอนเทนต์รีวิวและแนะนำสินค้า รวมทั้งการใช้ภาษาจีนตัวย่อในโปรโมชันสามารถกระตุ้นความตั้งใจซื้อได้ทันทีถึง 43% สะท้อนถึงความซับซ้อนในการเข้าถึงแพลตฟอร์มจีนอย่าง WeChat (วีแชท), Douyin (โต่วหยิน), และ Xiaohongshu (เสี่ยวหงซู) กับดิจิทัล อีโคซิสเต็มต่าง ๆ ของจีน
“แบรนด์ในประเทศไทยที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาดนี้ควรผสานไลฟ์สไตล์กับวัฒนธรรมของผู้บริโภค สร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจีนร่วมกับ KOLs และไลฟ์สตรีมเมอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นการซื้อพร้อมสร้างช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและรองรับการชำระเงินของจีน นอกจากนี้ การออกแบบโปรโมชันที่ผสมผสานความคุ้นเคยทางคุณค่า วัฒนธรรม รวมถึงเน้นสื่อสารถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยข้อความสองภาษาและมีภาษาจีนด้วย จะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว”
ขณะที่นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา ตัวแทน บริษัท อีเทอร์นิตี้เอ็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำนักงานEternityX ในประเทศไทยจะมีบทบาท ในการช่วยทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ระดับโลกต่าง ๆ เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนและผู้ใช้สื่อจีนที่อาศัยอยู่ในประทศไทย ผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจเชิงลึกด้านกลยุทธ์สื่อจีน วัฒนธรรมจีน และพฤติกรรมผู้บริโภค
พร้อมทั้งมีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคทั้งไทยและจีนอย่างครบถ้วน โดยบริการของ Eternity X มี 3 ส่วน ได้แก่ Pilot X ถังข้อมูลขนาดใหญ่ ของ Eternity X ซึ่งมีข้อมูลมากกว่า 150,000 ล้าน ID โดยแต่ละ ID หมายถึงโทรศัพท์มือถือข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ เก็บจากผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก Media X ซึ่ง Eternity X เป็นพันธมิตรร่วมกับสื่อต่างๆ ของจีน เนื่องจากระบบนิเวศของสื่อจีนแตกต่างจากของประเทศไทย ตลอดจนบริการ ให้คำปรึกษา แก่นักธุรกิจ แบรนด์ และตัวแทนบริษัทโฆษณาต่างๆ ของไทย