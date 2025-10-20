สหการประมูล หรือ AUCT เตรียมเปิดประมูลที่ดินเปล่าและที่อยู่อาศัยผ่านระบบ AUCT BID เผยเป็นทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุน ทำเลดีในนครปฐม และ พัทลุง เฉลี่ยตารางวาละ 1,252 บาท
นายสุธี สมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจัดประมูลอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมจำนวน 67 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา มีทั้งหมด 3 แปลง
โดยแปลงที่ 1 เลขที่โฉนด 97376 ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 44 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา แปลงที่ 2 เลขที่โฉนด 60378 ตั้งอยู่ที่ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 ไร่ 1 งาน 64.4 ตารางวา และแปลงที่ 3 เลขที่โฉนด 4848 ตั้งอยู่ที่ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 21.7 ตารางวา ราคาขายทั้ง 3 แปลงรวม 33.8 ล้านบาท เฉลี่ยตารางวาละ 1,252 บาท
โดยที่ดินทั้ง 3 แปลงเหมาะสำหรับทำการเกษตร เนื่องจากมีคลองธรรมชาติสามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ พร้อมทั้งมีสิ่งปลูกสร้างพร้อมพักอาศัย 1 หลัง นอกจากนี้แล้วที่ดินอยู่ติดกับถนนจึงเหมาะสำหรับการลงทุน ทั้งการทำธุรกิจส่วนตัวหรือให้เช่าที่ดิน
เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพในการลงทุน อยู่ใกล้กับชุมชนและสถานที่สำคัญ เช่น เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนยายหอมเพียง 1 กิโลเมตร วัดดอนยายหอม 1.37 กิโลเมตร และมหาวิทยาลัยคริสเตียน 2.24 กิโลเมตร
“สภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นที่ราบลุ่ม ทั้งยังเป็นย่านชานเมืองต่อเนื่องจากเมืองนครปฐม มีที่อยู่อาศัยกระจายตามแนวถนนหลัก สลับพื้นที่เกษตรราบลุ่ม และที่ดินตั้งอยู่ในเขตผังเมืองสีชมพูซึ่งเป็นเขตพาณิชยกรรมและเป็นแหล่งชุมชน ที่สำคัญคือเป็นที่ดินปลอดภาระผูกพันใด ๆ จึงถือว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจเพราะราคาเฉลี่ยตารางวาละ 1,252 บาทเท่านั้น“
นายสุธีกล่าวและเปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากที่ดินเปล่าที่นครปฐมแล้ว ยังมีที่ดินเปล่าที่จังหวัดพัทลุง เลขที่โฉนด 2652 ตั้งอยู่ที่ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ราคา 500,000 บาท และบ้านพร้อมที่ดินจังหวัดพัทลุง เลขที่โฉนด 32541 ตั้งอยู่ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 83 ตารางวา ราคา 1,800,000 บาท
ทั้งนี้ ทรัพย์ทุกแปลงจะเปิดประมูลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ผ่านทางช่องทาง AUCT BID ผู้ที่ต้องการร่วมประมูลอสังหาริมทรัพย์ในวันดังกล่าวจะต้องลงทะเบียน AUCT BID เพื่อชำระหลักประกันป้ายประมูลผ่าน QR Payment หรือบัตรเครดิต จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ AUCT BID และเลือกประมูลแข่งขันราคากับผู้ประมูลซื้อรายอื่นได้
เมื่อเสนอราคาเรียบร้อยแล้วจะต้องรอเวลานับถอยหลังตามวันและเวลาสิ้นสุดการประมูล ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องทำสัญญาซื้อขาย แล้ววางเงินหลักประกันตามเงื่อนไขจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ผู้ที่สนใจการประมูลดังกล่าวดูรายละเอียดได้ที่ www.auct.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-033-6555