เช็กเลย! เที่ยว 55 เมืองรอง บางอำเภอใน 15 จังหวัด ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท ใช้ได้ 29 ต.ค. – 15 ธ.ค. 68
วันที่ 21 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ สำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ประชาชนสามารถนำค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย หรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และค่าบริการของร้านอาหารที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง ลดหย่อนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาทตามจำนวนที่จ่ายจริง แบ่งเป็น
1. ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ไม่เกิน 10,000 บาท
2. ใบกำกับภาษีที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เท่านั้น ได้อีกจำนวนไม่เกิน 10,000 บาท
โดยมาตรการนี้จะให้สิทธิ์ในการลดหย่อนสำหรับการท่องเที่ยวเมืองหลัก 1 เท่า และสำหรับเมืองรองให้ทั้งหมด 55 จังหวัด และพื้นที่บางอำเภอใน 15 จังหวัด สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง หรือลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท โดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 15 ธ.ค. 68
สำหรับรายชื่อจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ประกอบด้วย
ภาคเหนือ
เชียงราย ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลยศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคกลาง
ชัยนาท ลพบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี
ภาคตะวันออก
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
ภาคใต้
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สตูล
สำหรับรายชื่อพื้นที่บางอำเภอใน 15 จังหวัด
จ.กระบี่ ได้แก่ เขาพนม ปลายพระยา ลำทับ
จ.กาญจนบุรี ได้แก่ ด่านมะขามเตี้ย ท่าม่วง ท่ามะกา บ่อพลอย พนมทวน เลาขวัญ หนองปรือ ห้วยกระเจา
จ.ขอนแก่น ได้แก่ กระนวน เขาสวนกวาง โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ชำสูง น้ำพอง โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านฝาง บ้านแฮด เปือยน้อย พระยืน พล ภูผาม่าน ภูเวียง มัญจาคีรี เวียงเก่า แวงน้อย แวงใหญ่ สีชมพู หนองนาคำ หนองเรือ หนองสองห้อง อุบลรัตน์
จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ คลองเขื่อน ท่าตะเกียบ บางน้ำเปรี้ยว แปลงยาว ราชสาส์น สนามชัยเขต
จ.ชลบุรี ได้แก่ เกาะจันทร์ บ่อพอง บ้านบึง พนัสนิคม พานทอง หนองใหญ่
จ.เชียงใหม่ ได้แก่ กัลยาณิวัฒนา ไชยปราการ ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ พร้าว แม่แจ่ม แม่แตง แม่วาง แม่อาย เวียงแหง สะเมิง สันทราย สันป่าตอง สารภี อมก๋อย ฮอด
จ.นครราชสีมา ได้แก่ แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง คง ครบุรี จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย ปักธงชัย พระทองคำ พิมาย เมืองยาง ลำทะเมนชัย วังน้ำเขียว สีคิ้ว สูงเนิน เสิงสาง หนองบุญมาก ห้วยแถลง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ท่าเรือ นครหลวง บางซ้าย บางบาล บางปะหัน บ้านแพรก ผักไห่ ภาชี มหาราช ลาดบัวหลวง วังน้อย เสนา อุทัย
จ.พังงา ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา กะปง คุระบุรี ทับปุด ท้ายเหมือง เกาะยาว ตะกั่วทุ่ง
จ.เพชรบุรี ได้แก่ บ้านลาด หนองหน้าปล้อง
จ.ระยอง ได้แก่ เขาชะเมา นิคมพัฒนา บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง วังจันทร์
จ.สงขลา ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา กระแสสินธุ์ คลองหอยโข่ง ควนเนียง จะนะ เทพา นาทวี นาหม่อม บางกล่ำ ระโนด รัตภูมิ สทิงพระ สะเดา สะบ้าย้อย สิงหนคร
จ.สระบุรี ได้แก่ แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ ตอนพุด บ้านหมอ วังม่วง วิหารแดง หนองแค หนองแซง หนองโดน
จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ คีรีรัฐนิคม เคียนซา ชัยบุรี ไชยา ดอนสัก ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านนาเดิม บ้านนาสาร พระแสง พุนพิน วิภาวดี เวียงสระ