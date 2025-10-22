GCAP GOLD ชี้ทองย่อ หากไม่หลุด 3,970 ดอลลาร์ หรือ 61,500 บาท ยังมีแรงไปต่อ จับตาเงินเฟ้อ-เจรจาการค้า-วิกฤตแบงก์ภูมิภาค ชี้ชะตาขาขึ้นรอบใหม่ ขณะที่ราคาทองในประเทศวันนี้เปลี่ยนแปลง 38 ครั้ง ร่วงจากวานนี้ถึง 2,800 บาท
วันที่ 22 ต.ค. นางสาว อารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ราคาทองคำร่วงลงกว่า 2% หลังจากพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่บริเวณ 4,380 ดอลลาร์/ออนซ์ ก่อนจะปรับตัวลงมาปิดที่ประมาณ 4,250ดอลลาร์/ออนซ์
โดยแรงเทขายหลักมีปัจจัยจากถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีท่าทีผ่อนปรนต่อการจัดเก็บภาษีสินค้าจีน ซึ่งระบุว่า การเก็บภาษีเต็มรูปแบบต่อจีนอาจไม่ยั่งยืน และจากถ้อยแถลงดังกล่าว ทำให้แนวโน้มผ่อนคลายความตึงเครียดลง
พร้อมสร้างความคาดหวังสู่การเปิดการเจรจาในระดับรัฐมนตรี ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในสัปดาห์นี้ รวมถึงการเจรจาระดับผู้นำที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนต.ค.นี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกดดันราคาทองคำในระยะสั้น
ขณะเดียวกัน นอกจากประเด็นการเมืองระหว่างประเทศแล้ว ทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังเผชิญและเริ่มส่งสัญญาณเปราะบางจากภาคการเงิน หลังจากมีรายงานว่าธนาคารภูมิภาคบางแห่ง เช่น Zions Bancorp และ Western Alliance Bancorp เผชิญความเสียหายจากการปล่อยสินเชื่อที่ถูกฉ้อโกงในกองทุนอสังหาฯ ที่มีปัญหา
โดยสร้างความวิตกว่าปัญหานี้อาจลุกลามสู่ระบบสินเชื่อในวงกว้าง ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเทขายหุ้นกลุ่มการเงินภูมิภาค เพื่อลดความเสี่ยงและเข้าไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น และคาดว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นอีกปัจจัยหนุนให้ทองคำกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้า ได้แก่
1.ตัวเลขเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค สหรัฐฯ (CPI) ในวันศุกร์ ที่ 24 ต.ค.นี้ โดยเป็นตัวแปรหลักของสัปดาห์ เนื่องจากตัวเลขจะสะท้อนการวัดแรงกดดันเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ
โดยหากออกมาสูงกว่าคาดอาจกดดันทองคำระยะสั้น อย่างไรก็ตามหากออกมาต่ำกว่าที่คาดจะเพิ่มความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม ซึ่งจะเป็นแรงบวกต่อทองคำทันที
2.ผลประกอบการของธนาคารภูมิภาคสหรัฐฯ รอบใหม่ โดยเฉพาะ East West Bancorp, Western Alliance และ Zions หากออกมาแย่กว่าคาดการณ์ จะยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นในภาคการเงิน และหากลุกลาม อาจกลายเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหม่ในสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นแรงซื้อทองคำรอบใหม่
3.ความคืบหน้าการเจรจาสหรัฐฯ–จีน : หากมีสัญญาณบวกจากการพบปะระหว่างทรัมป์ และ สี จิ้นผิง ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ อาจลดแรงซื้อทองคำระยะสั้น แต่หากเกิดความไม่แน่นอน หรือแรงตึงเครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์ GCAP GOLD แนะนำกลยุทธ์หลักยังคงรอย่อซื้อ เมื่อราคาย่อลงมาทดสอบแนวรับโซน 4,070 – 4,000 ดอลลาร์/ออนซ์ (ราคาทองคำไทยราว 63,300–62,500 บาท) เนื่องจากทองคำ ยังอยู่ในภาวะพักฐานภายในโครงสร้างขาขึ้น
แม้ว่าราคาจะเผชิญแรงขายทำกำไรหลังทำจุดสูงสุดใหม่ แต่แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นบวก โดยมีจุดเฝ้าระวังสำคัญ คือ ห้ามหลุด 3,970 ดอลลาร์/ออนซ์ (ราคาทองคำไทยประมาณ 61,500 บาท) และหากหลุดแนวโน้มการพักฐานอาจลึกลงอีกระดับ
ส่วนเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นอยู่ที่บริเวณแนวต้าน 4,200 / 4,300 ดอลลาร์/ออนซ์ (ราคาทองคำไทยประมาณ 65,000 / 66,500 บาท)
สำหรับราคาทองคำในประเทศ วันที่ 22 ต.ค. 2568 ตามประกาศของสมาคมค้าทองตคำ โดยประกาศราคาครั้งที่ 1 ปรับร่วงลงแรงจากวานนี้ (21 ต.ค.) ถึงบาทละ 2,500 บาท
โดยทองคำแท่ง 96.5 ขายออกที่บาทละ 63,750 บาท รับซื้อที่ 63,650 บาท ขณะที่ทองรูปพรรณ ขายออกที่ 64,550 บาท รับซื้อที่ 62,383.40 บาท
อย่างไรก็ดีตลอดทั้งวันราคาทองปรับขึ้น-ลง ผันผวน ณ เวลา 16.46 น. ราคาเปลี่ยนแปลงรวม 38 ครั้ง โดยทองคำแท่งขายออกที่ 63,450 บาท รับซื้อที่่ 63,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ ขายออกที่ 64,250 บาท และรับซื้อที่ 62,080.20 บาท เบ็ดเสร็จแล้วปรับลดลงจากวานนี้ (21 ต.ค.) ถึงบาทละ 2,800 บาท