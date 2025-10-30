ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องรับมือมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯ การแข่งขันจากค่ายรถจีนที่รุกขยายตลาด แนะยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของคู่ค้า
นายรุจิพันธ์ อัสสะรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า แม้ไทยมีสัดส่วนส่งออกรถยนต์
ไปสหรัฐฯ น้อย แต่มาตรการภาษีนำเข้า Section 232 มีแนวโน้มส่งผลกระทบทางอ้อมต่ อส่งออกรถยนต์ไทยไปตลาดโลก
เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ อาจกระจายส่งออกไปตลาดอื่นมากขึ้
น เพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความรุนแรงของการแข่ งขันในตลาดโลก
ขณะเดียวกัน มาตรการนี้กระทบโดยตรงต่อการส่
งออกชิ้นส่วนไทยไปสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนราว 26% ของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนไทย
อย่างไรก็ดี ยางล้อขนาดเล็กของไทยยังได้เปรี
ยบในด้านต้นทุนและคุณภาพ นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการยกเว้นภาษี Section 232 ตามมาตรการ Import Adjustment Offset ราว 12% ของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วน (ไม่รวมยางล้อ) ไปสหรัฐฯ มากกว่าญี่ปุ่นที่อยู่เพียง 3%
นางหทัยวัลคุ์ ตุงคะธีรกุล เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การรุกตลาดของค่ายรถจีนผ่
านสงครามราคา ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยทั้งภาคการผลิตและบริการ หลังจากค่ายรถหลักเดิมสูญเสียส่ วนแบ่งในไทยและตลาดโลก เนื่องจากผู้บริโภคหันมานิ ยมรถไฟฟ้าจีนมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดส่
งออกรถสำคัญของไทย ได้ปรับมาตรฐานการปล่อย CO2 และระบบเบรกให้เข้มงวดขึ้นตั้ งแต่ปี 2568 ซึ่งจะหนุนความต้องการรถยนต์ ไฮบริดทั้ง HEV และ PHEV แต่ก็จะเป็นแรงกดดันความต้ องการรถยนต์แบบสันดาปภายใน หรือ ICE ที่ไทยส่งออกเป็นหลักให้มี แนวโน้มลดลง
นายกฤตย์ สีตะธนี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวตอนท้ายว่า การที่ไทยเลื่อนเป้า Net Zero เร็วขึ้น 15 ปี ส่งผลให้ภาคขนส่งต้องเร่งปรับตั
วเพิ่มสัดส่วนยอดขายรถ BEV ใหม่โดยในปัจจุบันรถ BEV มีเพียง 1.2% ของรถยนต์สะสมทั้งหมด
จึงยังมีช่องว่างอีกมากในการผลิ
ตเพื่อทดแทนรถ ICE ทั้งหมดภายในปี 2593 ขณะเดียวกันผู้ผลิตชิ้นส่ วนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราว 65% ยังไม่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก แต่บริษัทขนาดใหญ่เริ่มปรับตั วแล้ว