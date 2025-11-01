อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิตแล้ว สื่อต่างประเทศเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า เพิ่งเปิดใจถึงการเข้า รพ.ฉุกเฉิน ย้อนผลงานดังมากมาย เจิน จื้อเฉียง
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ฟาง ซินหยวน ภรรยาของ เจิน จื้อเฉียง (Zhen Zhiqiang) อดีตนักแสดงชาวฮ่องกงและเจ้าของช่อง ATV ได้ออกแถลงการณ์ไว้อาลัย เจิน จื้อเฉียง เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่ 21 ที่ผ่านมา ขณะมีอายุ 59 ปี
สำหรับแฟนละครยุค 90 ต่างก็รู้จัก เจิน จื้อเฉียง นักแสดงผู้รับบท จั่นเจา ในซีรีส์ดังของค่าย ATV เรื่อง ขุนศึกตระกูลหยาง (Legendary Yang’s Family) ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาและรูปร่างสูงสง่า ทำให้เขาโด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ อย่างมากในยุคทองของวงการทีวีฮ่องกง
เจิน จื้อเฉียง เข้าสู่วงการบันเทิงในช่วงปี 1990 ครั้งหนึ่งเขาเคยรับบท จั่นเจา ในละคร ค่าย ATV เรื่อง ขุนศึกตระกูลหยาง เขาเป็นที่รักของผู้ชมด้วยภาพลักษณ์ที่สูงและหล่อเหลา จนได้รับฉายา จั่นเจาที่หล่อที่สุด
การเข้าสู่วงการ ATV ของเจิน จื้อเฉียง เกิดขึ้นพร้อมกับกระแสความนิยมของ ATV ในละครย้อนยุค เขาก็แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ โดยมีผลงานละครดังหลายเรื่อง โดยเฉพาะ ขุนศึกตระกูลหยาง และ กระบี่เย้ยยุทธจักร
ในปี 2009 ได้อำลาวงการแสดง เพื่อผันตัวไปทำธุรกิจส่วนตัวด้านอาหารและเครื่องดื่มในเซินเจิ้นและเซี่ยงไฮ้ ก่อนจะย้ายกลับมาอยู่ที่ฮ่องกง
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ เขาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าเขาต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉิน ขณะนั้นเขาพูดด้วยสีหน้าซีดเซียวว่า “อันตรายมักเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว” ในตอนนั้นทำให้แฟนๆ หลายคนกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเขา