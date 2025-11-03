“มายด์ ลภัสลัล” เข้าพิธีหมั้น “พาย สุนิษฐ์” พี่ชาย “เต้ ภูริต“ ต้อนรับน้องสะใภ้สู่ครอบครัว “ภิรมย์ภักดี” สุดอบอุ่น “นุ่น วรนุช” ร่วมยินดีชื่นมื่น
หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 8 ปี ความรักของนักแสดงสาว มายด์ – ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล และแฟนหนุ่ม พาย – สุนิษฐ์ ภิรมย์ภักดี ก็สุกงอมจนถึงวันสำคัญ เมื่อทั้งคู่เข้าพิธีหมั้นไปเมื่อเช้าวันนี้( 3 พฤศจิกายน 2568) ท่ามกลางบรรยากาศอบอวลด้วยความรักและคำอวยพรจากทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามกันมายาวนาน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากครอบครัว โดย เต้ – ภูริต ภิรมย์ภักดี พี่ชายของเจ้าบ่าว และเป็นพี่ชายของ ต็อด – ปิติ ภิรมย์ภักดี สามีของนางเอกสาว นุ่น – วรนุช ภิรมย์ภักดี ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมสุดอบอุ่น พร้อมข้อความต้อนรับน้องสะใภ้คนใหม่ว่า “Welcome to the family ja”
ด้าน นุ่น วรนุช ก็ไม่พลาดมาร่วมแสดงความยินดี และโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว “Congrats nakaaaa 👰🏻🤵🏻”
พิธีหมั้นของ “มายด์-พาย” นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความสุขของครอบครัวภิรมย์ภักดี ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความรักที่เติบโตอย่างมั่นคงตลอด 8 ปีที่ผ่านมา