ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ตอบข้อสงสัยชาวเน็ตเรื่องเงิน หลังเจอคำถามทำงานอะไร ทำไมรวยมาก เพราะรู้จัดเก็บและวางแผนการใช้

ปุ้มปุ้ย

ทำคอนเทน์สร้างบ้านหลังใหม่ แต่เพราะความใหญ่โต ทำให้ชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่า ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ทำงานอะไรถึงได้รวยขนาดนี้ งานนี้เจ้าตัวตอบทันทีแบบชัดเจนว่า

โพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาให้ใครไปเบลมใครนะคะ แค่อยากอธิบายในมุมของตัวเองหลายคำถามเป็นสิ่งที่หลายคนอาจสงสัย แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะพิมพ์ออกมา

ปุ้ยทำงานมานาน เรียกได้ว่ารู้จักวางแผนการเงิน และให้ความสำคัญกับวินัยในการใช้เงินมาตั้งแต่เริ่มทำงาน เก็บเป็นก้อน ใช้เป็นช่วง ประหยัดกับหลายเรื่องและถ้าจะตัดสินใจลงเงินกับอะไรจะเลือกครั้งใหญ่

การทำบ้านครั้งนี้ ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่มันคือแผนชีวิตของครอบครัวในระยะยาว ความมั่นคงไม่ได้วัดจากอาชีพ แต่วัดจากวิธีคิดและการจัดการชีวิต เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

บางคนเก็บเงินเพื่อเที่ยวรอบโลก ส่วนของปุ้ย เลือกเก็บมาเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความทรงจำกับครอบครัวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะ

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