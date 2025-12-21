ส่งกำลังใจ อดีตพระรองช่องดัง เส้นเลือดในสมองแตก หมอเร่งผ่าตัดด่วน

ทั้งนี้รายงานจากคนในวงการบันเทิงที่ทราบเรื่อง เปิดเผยว่า อดีตพระรองช่อง7 มีอาการป่วยเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยพบว่า ได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ซึ่งได้รับการผ่าตัดสมองโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
ท่ามกลางความเป็นห่วง พร้อมส่งกำลังใจ ครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

อดีตพระรองช่องดัง ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดด่วน

ทั้งนี้ อดีตพระรองช่อง7 ถือเป็นนักแสดงที่หล่อแถวหน้าในยุคหนึ่ง และมีความสามารถหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นนักแสดง เป็นพิธีกร และยังเป็นนักการเมืองด้วย

ส่วนอาการของอดีตพระรองช่อง7 จากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ทีมข่าวสด ออนไลน์ จะได้ติดตามความคืบหน้ามารายงานต่อไป

ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68

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