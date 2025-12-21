แด๊กซ์ ROCK RIDER เปิดอีกมุม คู่กรณีคนเอือมทั้งหมู่บ้าน เล่าย้อนเหตุการณ์ต้นเรื่อง ยันไม่ได้จอดรถขวางบ้านเขา
จากกรณีที่มีคลิปภาพ “แด๊กซ์–เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด” อดีตนักร้องนำวงบิ๊กแอส หรือ แด๊กซ์ ROCK RIDER กำลังมีปากเสียงกับชายคนหนึ่ง จนมาทราบว่าผู้ชายคนดังกล่าวได้เข้าแจ้งความ อ้างว่าถูกนักร้องชื่อดัง บุกเข้าทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
โดยก่อนหน้านี้ทางด้านนักร้องดัง ได้ออกมาโพสต์ภาพขอความสั้น “เล่าให้หมดไอ่หนู ว่าก่อนเหตุการณ์นี้ เมิงทำเรื่องอะไรไว้? แล้ววันนั้น ไม่มีการทำร้ายร่างกาย อย่ามั่ว”
ล่าสุดนักร้องดัง ได้โพสข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่งเรื่องที่จอดรถ จนถึงเหตุการณ์หน้าร้านสะดวกซื้อว่า
บางคนบอกผมไปจอดรถขวางบ้านเขา แต่ประเด็นคือตรงนั้นไม่ใช่เขตรั้วบ้านเขานะ และไม่ได้จอดล้ำเส้นมาเขตรั้วบ้านเขา และก็ไม่ใช่พื้นที่ห้ามจอด แต่เขามีความรู้สึกว่าแถวนั้นควรมีแค่รถบ้านเขาที่สามารถจอดได้ เพราะผมเห็นเขาเอากรวยส้มมาวางจองตลอด ทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านตัวเอง
ประธานหมู่บ้านรู้ดีครับ ว่าไอ้เด็กนี่เป็นคนแบบไหน พ่อแม่รังแกฉัน จนเสียนิสัย หัวหงอกหัวดำแถวบ้านใครมีปัญหากับมัน มันด่าเสียหมาหมด ขนาดประธานหมู่บ้านเตือนเรื่องขับรถเร็ว มันยังไปถีบรั้วบ้านประธาน แถมด่าลูกเมียเขาเสียหมาเลย
วันเกิดเหตุเรื่องจอดรถ พ่อเขาเดินมาบอก ผจก.ผมว่า อย่าจอดรถตรงนี้ บ้านเขาจะเข้าออกยาก ผมเลยบอกว่าเขตไม่ใช่รั้วบ้านน้า น้าจะมาห้ามได้ไง แล้วทำไมรถบ้านน้าไปจอดเขตหน้าบ้านคนอื่นได้ล่ะ น้าห้ามผมจอดเพียงเพราะรำคาญสายตาน้ารึป่าว มันก็ไม่ได้ขวางทางเข้าออกซะหน่อย (ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ด่าอะไร แต่ผมเป็นคนพูดเสียงดังชัดเจน)
หลังจากนั้นไอ้เด็กนี่ได้ยินว่าผมมีปัญหากับพ่อมัน มันก็ออกมาจากข้างในบ้าน และตะโกนด่าผมกับผจก.ยับเลย และด่าลามปามไปถึงลูกสาวผมด้วย ซึ่งผมรู้สึกคาใจมากเรื่องนี้ และไอ้เด็กนี่ ทำฟึดฟัดจะออกมาต่อยผมด้วย แต่แม่มันดึงไว้ ส่วนผมได้แต่ข่มใจตัวเอง เลยบอกมันว่าให้เข้าบ้านไปซะ ผมไม่อยากมีเรื่องเพราะผมอยู่ที่สว่าง ไม่จำเป็นต้องแลกกับเรื่องแค่นี้
เหตการณ์ต่อมาตามที่มีคลิปปรากฏในโซเชียล ก็คือเวลาผ่านไปหลายเดือนจากเหตุการณ์ที่จอดรถ ผมบังเอิญไปเจอเด็กนี่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ มันยืนซื้อหวยอยู่ แล้วพอมันเห็นผมมันก็ทำหน้าตายียวนกวนประสาท เหมือนต้องการให้ผมโมโห(หน้าตาเรียกxน)
ผมเลยไปที่รถมันและถามว่าวันนั้นเรื่องไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเลยนะ กูคุยกับพ่อมึง แล้วมึงยุ่งอะไร แถมมึงพูดจากคุกคามลูกสาวกูด้วย แล้วมันก็เปิดประตูรถและหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป(ตามที่ทุกคนเห็น)
เหมือนเดิมครับผมได้แต่คุมสติตัวเองและเดินกลับมาที่รถ มันก็ขับรถตามมาจอดขวางหน้ารถผม และกดกระจกลงด่าผมและด่าไปยันลูกอีกเหมือนเดิม แต่ผมไม่ตอบโต้อะไร เพราะไม่อยากมีปัญหา พวกคุณคิดว่าผมต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหน ในทั้ง2เหตุการณ์?
สุดท้ายนี้ ผมขอมอบหน้าที่นี้ให้ทนายจัดการจนถึงที่สุดครับ ขอบคุณครับ
หลังจากนั้นทางค่าย เพลง ME RECORDS ก็ได้ออกจดหมายแถลงการณ์ ว่า
ME RECORDS ขอชี้แจงต่อกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ และคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ DAX ROCK RIDER ศิลปินในสังกัด ซึ่งกำลังถูกนำไปแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ค่ายฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของสาธารณชน อย่างไรก็ตามได้พบว่า มีการแสดงความคิดเห็นบางส่วนในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะ รุนแรง ดูหมิ่น ใส่ร้าย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง สิทธิ และศักดิ์ศรีของศิลปิน
ME RECORDS ขอแจ้งให้หยุดการกระทำดังกล่าว และลบข้อความ ความคิดเห็นที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของศิลปิน
หากยังคงมีการเผยแพร่แสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวต่อไป ทางค่ายจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องสิทธิของศิลปินอย่างเหมาะสม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเข้าใจ และเคารพในสิทธิของ DAX ROCK RIDER
ME RECORDS