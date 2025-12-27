สกาย – นานิ รีวิวปี2025 เหนื่อยแต่สนุก ได้ประสบการณ์ใหม่เพียบ ขอบคุณแฟนคลับ อยู่ซัพพอร์ตเคียงข้างกัน
เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีแฟนคลับรักและเอ็นดูอย่างมาก สำหรับ สกาย วงศ์รวี และ นานิ หิรัญกฤษฎิ์ สองหนุ่มคู่จิ้น ที่มีผลงานร่วมกันมากมายตลอดปีที่ผ่านมา
ล่าสุดสองหนุ่ม สกาย-นานิ มาร่วมงาน Moshi Moshi Grand Opening New Concept Store with “SKY-NANI” ที่ร้าน Moshi Moshi สาขา Central Pinklao ชั้น 4 พร้อมเฉลิมฉลองการเปิดตัวร้าน Moshi Moshi New Concept Store ‘Dreamland’ จากนั้นทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
รีวิวปี 2025 ที่ผ่านมา?
สกาย “ทำงานมาตั้งแต่ต้นปีเลย ยาวเรื่อยมา มีแยกกันไปถ่ายซีรีส์ ตอนนี้กลับมาถ่ายด้วยกัน ได้เจอแฟนๆ ทุกคน ปีนี้น่าจะได้เจอกันเกิน 30 วัน เจอกันมาทั้งปี“
นานิ “ปีนี้เป็นปีที่เหมือนเป็นการเริ่มต้นของสกาย-นานิ เริ่มเดินทางด้วยกัน คือเมื่อปลายปีมีถ่ายซีรีส์ ได้เจอแฟนๆ ได้รู้จักแฟนๆ มากขึ้น ได้มีแฟนคอน มีแฟนมีตที่ต่างประเทศ ได้เจอแฟนๆ มากขึ้น เป็นปีที่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแฮปปี้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ หลายอย่างครับ เป็นอะไรที่อบอุ่นครับ อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป”
ลูกแฝดของเรา?
นานิ “สมายล์ – นีโอน่า เป็นอะไรใหม่ๆ ของชีวิต เราอินกับการเป็นลูก ผมอินมากๆ ยิ่งล่าสุดที่แข่ง สตาร์ลิมปิก น้องได้แข่งเราได้เห็นความพยายาม มันตื้นตันจริงๆ ภูมิใจมากๆ นะ”
สกาย “ไม่ใช่แค่สกายนานินะ พ่อๆ ทุกคนคือพอลูกจะแข่งไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ก็จะขอลงไปเชียร์ลูกๆ มีความสุขมากครับ”
สกาย “ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนนะครับ ขอบคุณปีที่ผ่านมา ขอบคุณปีนี้ที่มาเป็นเรื่องราวดีๆ เอนเนอจี้ดีๆ ให้กับสกาย-นานิ, สมายล์-นีโอน่า ครับ ก็ขอให้ปีหน้าทุกคนมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาครับ มีแต่รอยยิ้ม มีเรื่องดีๆ ตลอดทั้งปีครับ”
นานิ “ขอบคุณทุกการเดินทางของสกาย-นานิ ขอบคุณทุกอย่างที่มารู้จักกัน และที่ซัพพอร์ต สมายล์-นีโอน่า ด้วย ขอบคุณที่เลือกซัพพอร์ตพวกเราตลอด ตั้งแต่เริ่มก้าวแรกหรือใครที่เพิ่งเข้ามา ขอบคุณทุกอย่างเลยครับ พวกเราอยากให้ทุกคนมีความสุขครับ หลังจากนี้เราจะเดินไปด้วยกันและมีความสุขไปด้วยกันครับ เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกัน สู้ก็สู้ด้วยกัน ปีหน้าก็ไปลุยด้วยกันใหม่ ขอให้ปีต่อไปเป็นปีดีทุกอย่างทั้งหมดของพวกเราเลยนะครับ”