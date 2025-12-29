ตัวแม่ตัวมัมตัวมารดา! อุ้ม อวดหุ่นเป๊ะเว่อร์ ส่งท้ายปี ตั้งเป้าจะหุ่นแบบนี้ไปจนแก่ เพื่อนแห่คอมเมนต์ ไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหน
จากเดิมก็ว่าหุ่นดีอยู่แล้ว แต่สาว อุ้ม ลักขณา ก็ไม่เคยที่จะหย่อนยานเรื่องวินัยในการออกกำลังกาย จนล่าสุดสาวอุ้มปั่นหุ่นจนพอใจ อวดหุ่นส่งท้ายปี
พร้อมกับแคปชั่นว่า จะหุ่นแบบนี้ตลอดไปจนแก่ 👍🏻🤍 ต้องได้ดิ! #staystorng #อุ้มลักขณา
งานนี้ทั้งเพื่อนๆ ในวงการ และแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่า สวยกินคนมาก, ตัวแม่ตัวมัมตัวมารดา!, ไอดอล, จึ้งมากกกแม่, ไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนจริงๆ ฯลฯ
ขอบคุณรูปจากไอจี : lukkanaaum