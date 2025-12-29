ตัวแม่ตัวมัมตัวมารดา! อุ้ม อวดหุ่นเป๊ะเว่อร์ ส่งท้ายปี ตั้งเป้าจะหุ่นแบบนี้ไปจนแก่ เพื่อนแห่คอมเมนต์ ไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหน

จากเดิมก็ว่าหุ่นดีอยู่แล้ว แต่สาว อุ้ม ลักขณา ก็ไม่เคยที่จะหย่อนยานเรื่องวินัยในการออกกำลังกาย จนล่าสุดสาวอุ้มปั่นหุ่นจนพอใจ อวดหุ่นส่งท้ายปี

พร้อมกับแคปชั่นว่า จะหุ่นแบบนี้ตลอดไปจนแก่ 👍🏻🤍 ต้องได้ดิ! #staystorng #อุ้มลักขณา

งานนี้ทั้งเพื่อนๆ ในวงการ และแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่า สวยกินคนมาก, ตัวแม่ตัวมัมตัวมารดา!, ไอดอล, จึ้งมากกกแม่, ไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนจริงๆ ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : lukkanaaum

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
8

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง