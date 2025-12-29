ใกล้จะขึ้นปีใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว งานนี้ นนท์ อินทนนท์ ขอรีแคปชีวิตในปีที่ผ่านว่าเจอกันอะไรมาบ้าง เริ่ม..

ปีนี้สนุกมาก สุดมาก เหนื่อยมาก แต่สู้มากกสุดใจ💘 ได้ทำทุกอย่างที่อยากทำ ทอล์กโชว์ หนัง ซีรีย์ ละครเวที ได้รู้จักคนใหม่ๆที่เก่งๆเต็มไปหมด โคตรดีใจ เป็นบุญ
ได้จากลาคนที่รักเต็มไปหมด ทั้งยาย ทั้งเพื่อน แฟนคลับ
*ได้ร้องไห้ทุกคืน 3 เดือนเต็มสำหรับการที่ยายไปสู่จักรวาล ไม่เคยชินกับสิ่งนี้สักที แต่ก็ผ่านมาได้ 🫶🏻✌🏻*

ได้ทำงานแบบบ้าคลั่ง จนร้องไห้เพราะไม่มีวันหยุด5555 ได้ลองออกกำลังกายแบบเต็มที่ มีกล้ามกึงๆกรุบๆ ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศฟีลโกอินเตอร์ แต่ป่าวถ่ายคลิปจ้า555555 ได้ลองมีแฟน ลองท้อง จอยดีนะแต่กูเหนื่อยมาก ทำเองทุกอย่าง ถ่ายเอย ไรเอย อิอิ

ได้ลองนั่งสมาธินานขึ้น ท่องบทสวดมนต์ได้หลายบทขึ้น ได้เอาเงินที่หามาได้ไปช่วยเหลือคน ดีใจที่เห็นคนยิ้ม 😇 ได้พาบิดามารดาคุณป้าไปทานข้าวหลังเลิกงาน ได้บ้างไม่งั้นมารดาจะงอนหนักมาก อิอิ รักงับ

ได้เจอคนที่รักเต็มไปหมด ทั้งเจอกันตัวต่อตัวหรือในคอมเม้นท์ ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่รักกัน สนับสนุนกันเสมอ ปีหน้ามีอะไรสนุกๆให้ดูอีกเยอะแยะเลย
ปีหน้า มีทอล์กไชว์ ss2 บอกเลยพีคคคค รอเลยนะครับ มีนาคมเจอกัน เย้

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้างับ นนท์ อินทนนท์ 🥳💘

ขอบคุณรูปจากไอจี : intanont246

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