ชัดเจน! เบสท์ คำสิงค์ เผยแล้ว เลือกเคาท์ดาวน์กับใคร ระหว่าง “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” กับ “แจม รัชตะ” ชี้ เป็นผู้หญิงต้องให้ผู้ชายชวน
ถูกจับตามองเรื่องหัวใจมาโดยตลอด สำหรับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวฮอต “เบสท์ รักวนีย์ คำสิงห์” และตอนนี้ที่มาวินก็เห็นจะมี2 หนุ่ม นั่นก็คือ “แจม รัชตะ” คู่จิ้นใหม่จากละคที่เคมีดีจนทำเอาแฟนๆ ลุ้นกันตัวโก่งว่าจะมีรักนอกจอไหม
อีกคนก็คือเพื่อนซี้อย่าง “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” ที่ดูแลกันดีเวอร์ จนคนอิน ฟิน แห่เข้าด้อมกันเพียบ เชียร์อยากให้คบกัน
งานนี่เลยทำให้หลายคนอยากรู้ว่า ปีใหม่นี้ สาวเบสท์ เธอจะไปเคาท์ดาวน์กับหนุ่มคนไหน เลยมีแฟนคลับแห่คอมเมนต์ถามกลางไลฟ์ ว่า “ปีใหม่นี้เบสท์จะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหน? มีหนุ่มคนพิเศษหรือเปล่า?”
โดยเธอตอบว่า “โอ๊ย! จะให้ชวนแต่ผู้ชายไปหรือไง ปล่อยให้เขาไปทำงานทำการของเขาบ้าง ส่วนตัวเราขอนอนดูซีรีส์อยู่บ้านสวยๆ จ้ะ”
“บอกกี่รอบแล้วว่าเป็นผู้หญิงต้องให้ผู้ชายชวน เราต้องอยู่เฉยๆ”
“ถ้าอยากให้ไปร้องเพลงกับบิ๊ก ก็ต้องให้บิ๊กชวน ไม่ใช่เราเสนอตัว ‘อุ๊ย! ขอไปร้องเพลงด้วย’ มันไม่สวย!”
นอกจากนี้ สาวเบสท์ยังย้ำชัดจุดยืนว่า เรื่องหยอกเอิน เต๊าะเล่นๆ หน้ากล้องมันคือคอนเทนต์เพื่อความสนุก แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงจังอย่างไปกินข้าว ดูหนัง หรือเคาท์ดาวน์ ผู้ชายต้องเป็นคนเริ่ม