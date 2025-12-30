เปิดฉากยิ่งใหญ่ “PATTAYA COUNTDOWN 2026 MONOMAX” ขนทัพศิลปิน T-POP ตัวท็อป ระเบิดความมันส์สนั่นหาด
เปิดฉากอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่สมการรอคอย สำหรับเทศกาลส่งท้ายปี “PATTAYA COUNTDOWN 2026 MONOMAX” เริ่มต้นคืนแรกเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ณ ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลร่วมเฉลิมฉลองแน่นพื้นที่
เปิดเวทีด้วยการแสดงชุด “Light Up the Green Year” ถ่ายทอดแนวคิดการก้าวสู่ปีใหม่ที่ใส่ใจโลก พร้อมไฮไลต์การแสดงโชว์โดรนสุดอลังการ กว่า 800 ลำ แปรอักษรเหนือท้องฟ้าชายหาดพัทยาอย่างตระการตา
ต่อจากนั้นก็เป็นช่วงของความสนุกเริ่มจากศิลปิน T-POP ระดับท็อป “PiXXiE” ที่ขนเพลงเพราะออกมาร่ายมนต์ให้คนดูต้องคึกคักจนแทบใจละลาย ต่อด้วยสาวๆ “VIIS” เจ้าของฉายา แมลงก้นกระดก ที่มาในลุคสีแดงร้อนแรง กับโชว์สุดว้าว
ส่งต่อเวทีให้ 5 หนุ่มสุดฮอต “PERSES” ที่เพียงเปิดตัวก็ทำเอาเหล่า PIECES (พีซเซส) กรี๊ดต้อนรับสนั่นทั่วหาดพัทยา ทวีความสนุกไปอีกกับสาวๆ “THX” ที่ขนโชว์พิเศษมาเอาใจแฟนเพลงแบบไม่กั๊ก ต่อด้วยโชว์เซอร์ไพรส์จาก “ถุงแป้ง–เจสซี่” คู่เคมีจากซีรีส์ “Heart Code สืบลับจับใจ The Series” ซีรีส์GL (Girls’ Love) เรื่องแรกจาก Mono Original ที่มาร่วมถ่ายทอดเพลงประกอบซีรีส์ “เสียงหัวใจ” สร้างโมเมนต์อบอุ่นสุดฟิน
จากนั้นเวทีก็ลุกเป็นไฟเมื่อ “4EVE” ปรากฏตัว พร้อมโชว์พลังความร้อนแรงแบบจัดเต็ม ส่งต่อความฟินให้หนุ่มเสียงทรงพลัง “เจฟ ซาเตอร์” ที่ถ่ายทอดบทเพลงเพราะสะกดใจคนดู และปิดท้ายค่ำคืนแรกด้วยบอยกรุ๊ป “BUS because of you i shine”
บนเวทีคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยความสนุก ข้างล่างก็ไม่น้อยหน้าเต็มไปด้วยสีสันจากการแสดง Carnival บูธกิจกรรม และบูธดารานักแสดงชื่อดังที่มาออกบูธอาหารและของที่ระลึกมากมาย
ความสนุกยังจัดต่อเนื่องอีกสองวัน ในวันที่ 30–31 ธันวาคม กับงาน “PATTAYA COUNTDOWN 2026 MONOMAX” ชมฟรีตลอดงาน! ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ไปด้วยกันอย่างยิ่งใหญ่ ณ ชายหาดพัทยา