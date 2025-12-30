“เก่ง-น้ำปิง” ตื่นเต้นขึ้นเวทีคอนเสิร์ต Countdown ครั้งแรกในชีวิต ขอบคุณแฟนคลับที่ทำให้มีวันนี้ เผยสิ่งที่อยากเอาติดตัวไปด้วยในปีหน้า
ตื่นเต้นสุดๆ สำหรับ 2 นักแสดงคู่จิ้นสุดฮอต เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร ที่ได้มาร่วมงาน และขึ้นเวทีคอนเสิร์ต ในงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” ที่ ไอคอนสยาม ก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นแสดงได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่า
เก่ง “ปีนี้เรียกว่าเป็นปีแรกของเก่งน้ำปิงเลยก็ว่าได้ที่ได้มาร่วมงาน countdown ที่ไอคอนเป็นที่แรกเลย”
น้ำปิง “ไม่คิดไม่ฝันเพราะว่าตอนเด็กๆ เราจะเห็นว่าทุกคนที่ได้เลือกมางาน countdown เป็นคนมีชื่อเสียง แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราเดินมาถึงจุดนี้ พี่เก่งเพิ่งพูดเมื่อเช้าว่าไม่คิดเลยนะว่าเราจะมีวันนี้
ตอนเด็กเราไม่ได้มีโอกาสมาดูศิลปินที่ขึ้นในงาน countdown ด้วยซ้ำ อยากจะเล่าว่าก่อนที่จะมาอยู่ที่ ดูมินดิ เก่งมายืนอยู่ริมแม่น้ำ เพื่อมาดูพุที่นี้ เพราะว่ามันไม่มีที่จะยืน แต่วันนี้เราได้มายืนบนเวทีแล้ว กับพี่เก่งด้วย”
เห็นวันนี้มีความพิเศษเตรียมมาด้วยวันนี้?
เก่ง “หลายคนอาจจะรู้ว่าเก่งมีแนวเพลงที่ชอบ เดี๋ยวได้เจอกันวันนี้”
น้ำปิงปิง “ของน้ำปิงเป็นเวอร์ชั่นแบบเบาๆ เรียบๆ”
แต่ดูชุดไม่เรียบร้อยเท่าไรนะ?
น้ำปิง? “ทั้งปีเรายังไม่ได้โชว์เพอร์ฟอร์มที่มันเซ็กซี่ เลยอยากที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับทุกคน”
เก่ง “น้องน่ารัก เวลาน้องได้ทำแล้วเค้าสนุกไม่ว่าจะเป็นการเพอร์ฟอร์มการร้องน้องมั่นใจขึ้นเรื่อยๆ เราก็รู้สึกว่าเราก็มั่นใจขึ้น เราเห็นเค้าพยายามเราก็ต้องพยายามให้กับเขา”
แต่ชุดเก่งแน่นมาก?
เก่ง “เก่งมาแนวอวกาศเลยมิดชิดหนึ่ง”
รีวิวชีวิตปีนี้หน่อย?
น้ำปิง “เป็นปีที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปสุดๆ เลย ขอบคุณทุกคน ขอบคุณทีม เขมจิราต้องรอด ขอบคุณทีม ดูมันดิ และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณแฟนคลับที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่ยังไม่ได้เผยแพร่ผลงานออก ไปถึงขั้นปล่อยผลงานออกไป แล้วช่วยเราในทุกๆครั้ง รู้สึกว่าปีที่ผ่านมา ชีวิตเราจะมาไม่ได้ถึงขนาดนี้ถ้าไม่มีแฟนคลับของพวกเรา”
เก่ง “ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังของเก่งเลย ทุกคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังน่าจะภูมิใจในตัวเก่ง รวมถึงตัวเก่งด้วยที่ภูมิใจในตัวเอง ที่เด็กคนนี้มาไกลขนาดนี้ขอบคุณดูมันติ ที่สำคัญขอบคุณแฟนคลับและลูกค้าทุกท่าน ปีนี้เรียกได้ว่าดีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอแต่ละแบรนด์สินค้า ขอบคุณทุกคนมากๆ ขอบคุณที่ไว้ใจเก่งน้ำปิงครับ”
ถ้าเลือกได้จะ เอาอะไรในปีนี้ไปด้วย ในปีหน้า จะเอาอะไรไป?
เก่ง “เอาน้องไปด้วยครับ”
น้ำปิง “ไปด้วยกันนี่แหละครับ”