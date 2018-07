สดบันเทิง : “เซลีน ดิออน” โชว์พลังดีว่าสะกดคนดู แฟนๆประทับใจคอนเสิร์ตแรกในไทย

สร้างความประทับใจให้แฟนชาวไทยอย่างเหลือล้น สำหรับดีว่าสาวระดับตำนาน “เซลีน ดิออน”(Celine Dion) กับ “CELINE DION LIVE 2018 IN BANGKOK” คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในไทย เมื่อค่ำก่อน ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย เออีจี พรีเซ้นท์ส และ ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร

ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เริ่มโชว์ ด้วยโปรดักชั่น แสงสี และกราฟิกอลังการ ก่อนที่ดีว่าตัวแม่จะก้าวขึ้นเวทีในชุดสูทปักเลื่อมทองระยิบ พร้อมเรียกเสียงกรี๊ดและสะกดคนดูด้วยเสียงร้องทรงพลังกับเพลงรักที่ทุกคนร้องตามกันทั้งฮอลล์ อย่าง “The Power of Love” ต่อด้วย “That”s The Way It Is” ก่อนจะหยุดทักทายแฟนๆ

จากนั้นจัดเพลงรักต่อเนื่อง ทั้ง I”m Alive, Because You Loved Me, It”s All Coming Back to Me Now ต่อด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์ “Beauty and the Beast” ก่อนเร่งจังหวะในเพลง “Ashes” จากภาพยนตร์ “Deadpool 2” ต่อด้วย “Think Twice” และ “Falling into You” ที่ดีว่าสาววาดลวดลายการเต้นลีลาศสุดพลิ้ว

นอกจากนี้ยังมีเพลง “The Reason” และหนึ่งในเพลงฝรั่งเศสที่โด่งดังของเธอ “Pour que tu m”aimes encore” (ปูร์ เกอ ตี แมม อองคอร์) ซึ่งมีความหมายว่า เพื่อให้เธอกลับมารักฉันอีกครั้ง

ก่อนต่อด้วยเพลงเศร้ากินใจ Recovering, All by Myself, At Seventeen, A New Day Has Come, Unison, To Love You More และยังคัฟเวอร์เพลง “Kiss” และ “Purple Rain” ของ “Prince”

โชว์พลังกันต่อกับ “Love Can Move Mountains” และ “River Deep, Mountain High” ก่อนจะปิดเวทีสวยงามด้วยเพลงรักในตำนาน “My Heart Will Go On” และ “Can”t Help Falling In Love” ที่ทำให้คนดูลุกขึ้นยืนและร้องตามกันทั้งฮอลล์

ตลอดการแสดงกว่า 2 ชั่วโมง ดีว่าสาวระดับโลกสามารถสะกดคนดู เอาอยู่ด้วยเสียงร้องอันทรงพลัง ทำเอาแฟนเพลงประทับใจไม่รู้ลืม