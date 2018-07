“จอนนี่ แอนโฟเน่” พอใจ “เลขระทึกโลกซีซั่น2” ฉลุย

จากการเปิดเผยของ “จอนนี่ แอนโฟเน่” หัวเรือใหญ่ บริษัท เซิร์ช เอ็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ “The Best of all เลขระทึกโลก” ทุกวันเสาร์ 18.20 น. ทางช่อง 3 กล่าวว่า

“ตอนนี้ The Best of all เลขระทึกโลก เดินทางมาถึงครึ่งทางของซีซั่นแรกแล้ว ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก เรตติ้งก็เป็นที่น่าพอใจ ทุกคนพูดถึงรายการเยอะ ว่าเป็นรายการที่แจกง่าย แจกจริง ซึ่งต้องขอบคุณธนาคารออมสิน และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา แม้ธุรกิจดิจิตอลทีวีมีการแข่งขันกันสูง และค่อนข้างดุเดือด แต่รายการนี้ถือว่าเป็นการทุ่มทุนสร้างเกมโชว์ที่ใหญ่ที่สุดของวงการทีวี ทั้งในงบประมาณที่มากกว่า 100 ล้านบาท”

บอสหนุ่มเผยอีกว่า “ตอนนี้แฟนรายการก็มีการสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าจะเข้าร่วมสนุกในรายการได้ยังไง อยากมีส่วนในการลุ้นรางวัล แต่เสียดายที่ซีซั่นแรกถ่ายทำไปเสร็จสิ้นแล้ว แต่เรื่องที่น่ายินดีคือ ช่อง 3 ไฟเขียวให้ทำซีซั่น 2 ต่อ รับว่ายิ่งใหญ่แน่นอน เพราะ ตอนนี้สปอนเซอร์โทร.เข้ามาขอจองโฆษณาบ้างแล้ว ผมเองในฐานะผู้ผลิตรายการตอนนี้ก็เตรียมงานสำหรับซีซั่น 2 ต่อทันที ส่วนแฟนรายการก็สามารถติดตามชม The Best of All เลขระทึกโลก ได้ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3 และช่อง 33 นะครับ”