บันเทิงต่างประเทศ : “ทอมครูซ” สยบวินนี่เดอะพูห์

ภาพยนตร์แอ๊กชั่นสุดมันภาคล่าสุด Mission: Impossible – Fallout ภาคที่ 6 ของ ทอม ครูซ ยังคงครองแชมป์ในตารางจัดอันดับ หนังทำเงินบ็อกซ์ ออฟฟิศ ฝั่งอเมริกาเหนือ ได้ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง โดยคราวนี้โกยรายได้เพิ่มไปอีก 35 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้รวมเฉพาะในแถบนี้ไปแตะอยู่ที่ 125 ล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้รวมทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ 330 ล้านดอลลาร์ ไม่เสียชื่อหนังแฟรนไชส์ สุดดัง

ส่วนอันดับ 2 เป็นของหนังแนวแฟนตาซี วินนี่ เดอะ พูห์ เข้าฉายสัปดาห์แรก Disney’s Christopher Robin รายได้ 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเปิดตัวไม่สวยเท่าไร รายได้น้อยกว่าที่เหล่ากูรูวิเคราะห์กันไว้

อันดับ 3 ภาพยนตร์ แอ๊กชั่นคอมเมดี้ เข้าฉายสัปดาห์แรกเช่นกัน The Spy Who Dumped Me ทำรายได้เปิดตัวไป 12.4 ล้านดอลลาร์

อันดับ 4 ภาพยนตร์เพลงภาคต่อ Mamma Mia! Here We Go Again ทำรายได้ในสัปดาห์นี้ไป 9.1 ล้านดอลลาร์

อันดับ 5 หนังแอ๊กชั่นลุ้นระทึก The Equalizer 2 รายได้อยู่ที่ 8.8 ล้านดอลลาร์