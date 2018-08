หนังเด่น : THE SPY WHO DUMPED ME 2 สปาย สวมรอยข้ามโลก

“กฤษดา”

แน่นอนว่าชื่อของหนังเรื่องนี้ทำให้นึกถึงหนังเจมส์บอนด์ อายุ 40 กว่าปี เรื่อง The Spy Who Loved Me เป็นอันดับแรก

การใช้คำว่า Spy เหมือนกัน ช่วยชี้นำว่าน่าจะเป็นหนังสายลับ ส่วนคำว่า Dumped ทำให้มีความหมายไปทางตลก

เมื่อนำภาพผู้แสดงนำที่เป็นหญิง 2 คน ประกอบเข้ากับหนังตัวอย่าง ได้สร้างความหมายไปในทำนองว่าเป็นหนังสายลับสตรีที่ผสมหนังตลก

คำถามที่ติดตามมา ก็คือ การเป็นหนังตลกนั้น เป็นหนังตลกล้อเลียน เจมส์ บอนด์ หรือไม่

และคำถามต่อมา เป็นหนังที่ล้อเลียน The Spy Who Loved Me หรือไม่

คำถามข้อ 2 นั้น ตอบได้ไม่ยาก เพราะว่าหนังบอนด์ เรื่องดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากคนดูในยุคปัจจุบันจนคนดูนึกภาพไม่ออกว่า ล้อเลียนอะไร

ส่วนคำถามข้อแรก หากตอบว่าไม่ล้อเลียนก็คงจะไม่ได้ อย่างน้อยก็มีการล้อเลียนหนังสายลับ ซึ่งก็ย่อมรวมหนังบอนด์ ไว้ด้วยไม่มากก็น้อย

อย่างไรก็ตาม ผมไม่เรียกว่าเป็นหนังตลกล้อเลียนเต็มตัว ดูจากการสอดแทรกฉากยิงต่อสู้แล้ว ผมคิดว่านี่เป็นหนังสายลับที่ผสมอารมณ์ขัน แต่เน้นการต่อสู้ที่ดุเดือดจริงจัง

และอาจถึงขั้นเอาเลือดและความรุนแรงมาล้อเล่นเลยทีเดียว

ตัวอย่างเช่น ฉากพยายามนำนิ้วมือศพมาแตะที่จอโทรศัพท์ กับฉากนำนิ้ว (จากศพเดิม) มาใส่ในแท่งลิปสติก

การผสมผสานดังกล่าวทำให้หนังมีอารมณ์ที่หลากหลาย มีการปกปิด เปิดเผย มีความตลก และมีฉากยิงกันแบบเลือดสาด

ในอีกด้านหนึ่ง หนังก็อาจถูกมองได้ว่า ไม่รู้ว่าจะเน้นอารมณ์ไหนกันแน่ ระหว่างจริงจัง กับ เล่นๆ

เฉพาะในส่วนของการถูกมองว่า “เล่นๆ” นั้น ก็ไม่ถึงกับเป็นหนังตลกที่มีฉากแค่ถนนรอบเมือง และร้านเหล้า อย่างน้อยก็นำคนดูไปพบฉากต่างแดนที่สมฐานะของหนัง คือ หนังสายลับ

กล่าวคือ มีทั้งฉากในฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเมื่ออ่านรายชื่อทีมงาน และการแยกกองถ่ายในเครดิตท้ายหนัง ได้ใช้ 2 ประเทศหลังเป็นสถานที่ถ่ายทำ

และเห็นได้ชัดเจนว่าพยายามถ่ายทอดสถานที่ให้ดูสวย มีเสน่ห์ น่าท่องเที่ยว

แต่ถ้าให้บอกจุดเด่นที่สุดของหนัง คงต้องบอกว่าเป็นบุคลิกลักษณะของ 2 ตัวละครเอก และการคัดเลือกผู้แสดง และการแสดงของ 2 ผู้แสดงนำ

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หนังสนุกสนานและมีสีสัน

“กฤษดา” ให้ สามดาว