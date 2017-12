‘สงกรานต์’โพสต์อีก! หลังเพิ่งเจอดราม่าหนักๆ บอกช่วงหลังๆจุก

หลังจากดาราสาว ‘แอฟ ทักษอร’ ออกมาประกาศแยกกันอยู่กับสามีหนุ่ม ‘สงกรานต์ เตชะณรงค์’ มานานเกือบปีแล้ว แถมยังระบุด้วยว่าพร้อมจะเซ็นใบหย่าด้วย

ก่อนโดนคุณพ่อนางเอกสาวออกมาโพสต์ตำหนิสงกรานต์ออกสื่อโซเชี่ยลแบบไม่ไว้หน้า กรณีโพสต์คลิปไปต่อยมวยที่ยิม โดยพา ‘น้องปีใหม่’ ลูกสาวไปด้วย โดยพ่อสาวแอฟเข้าไปคอมเม้นต์ต่อเนื่อง 2 คดีเลยว่า

“พ่อสงกรานต์ครับ อยากจะปลูกฝังอะไรด้านไหนหรือครับที่พาลูกสาวไปสถานที่แบบนี้ ช่วยพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ด้วยนะครับ” ก่อนจะคอมเม้นต์ต่อเนื่องด้วยว่า “จะพาหลานผมไปไหน car seat ก็ไม่เคยใส่ให้ ไม่คุ้มนะครับ” โดยหนุ่มสงกรานต์ก็เข้าไปขอโทษพ่อตาทันที

จากนั้น ‘หนุ่ม สงกรานต์’ ได้โพสต์ภาพลูกสิงโต พร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า

“Son: How come everything seem so heavy around me, dad…

Dad: listen son, Our struggles are short term step we must take on our way to long-term success..

Son: Thanks dad that what I was expecting to hear from you. We rise above the noise and We raise the bar always!

Happy father day to every father that sacrifices everything for the happiness of his child”

แปลได้ใจความว่า ลูกถามพ่อว่า ทำไมทุกอย่างรอบตัวดูหนักหนาจัง

พ่อก็ตอบว่า ฟังนะลูก ความลำบากของเราเป็นแค่ก้าวสั้นๆที่เราต้องผ่านเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

ก่อนที่ลูกจะบอกว่า ขอบคุณมากพ่อ นั่นเป็นสิ่งที่ผมหวังจะได้ยินจากพ่อ และเราจะอยู่เหนือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม

สุขสันต์วันพ่อสำหรับพ่อทุกคนที่เสียสละทุกอย่างเพื่อความสุขของลูก” ขณะที่มีคนเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากให้สู้ต่อไป

ล่าสุดสงกรานต์ได้โพสต์ภาพในมือถือขนมปังที่รับประทานไปบ้างแล้ว พร้อมแคปชั่นว่า “ขนมปังไส้มันม่วงอร่อยมากครับพี่ @beecools เปลี่ยนเป็นมันม่วงบ้างก็ดีครับ ช่วงหลังๆ จุกกับไส้เผือกครับ ขอบคุณมากครับที่เอามาฝาก อย่าลืมไปอุดหนุนพี่ชายพี่สาวผมนะครับ”

ขอบคุณที่มา songkarn_tae