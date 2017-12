ข่าวสดบันเทิงต่างประเทศ : รัก ลวง ตา /สตาร์ วอร์ส – ปัจฉิมบทแห่งเจได /คอล มี บาย ยัวร์ เนม/พ่อบ้านซ่าส์ บ้าดีเดือด

รัก ลวง ตา

ผลงานดราม่าลึกลับ All I See Is You (รัก ลวง ตา) เรื่องราวของ กีน่า (เบล็ก ไลฟ์ลีย์) และ เจมส์ (เจสัน คลาร์ก) คู่สามีภรรยาที่ทุกคนต้องอิจฉา ถึงแม้ว่ากีน่าจะพิการทางสายตามาตั้งแต่เด็ก แต่เจมส์ก็คอยเป็นสายตาให้กับเธอ ทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีสีสันในเมืองใหญ่อันเป็นสถานที่ทำงานของเจมส์ แต่แล้วทุกอย่างที่ดูเหมือนจะลงตัวก็เริ่มพังทลาย เมื่อกีน่าได้รับการผ่าตัดรักษาดวงตาจนสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ซึ่งมันได้เปลี่ยนความรักของเธอไปตลอดกาล

สตาร์ วอร์ส : ปัจฉิมบทแห่งเจได

ภาคใหม่หนัง สตาร์ วอร์ส Star Wars: the last Jedi (สตาร์ วอร์ส: ปัจฉิมบทแห่งเจได) เรื่องราวของตระกูลสกายวอล์กเกอร์ได้ดำเนินต่อไป เมื่อเหล่าผู้กล้าแห่งภาคอุบัติการณ์แห่งพลัง ได้เข้าร่วมในมหากาพย์การผจญภัยในห้วงกาแล็กซี่ ที่จะปลดล็อกความลับแห่งพลังที่ซ่อนไว้มาหลายชั่วอายุคน

พร้อมทั้งการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตอันน่าตกใจ ของ เรย์ (เดซี่ ริดลีย์) หญิงสาวปริศนาที่มากับพลังพิเศษ

คอล มี บาย ยัวร์ เนม

หนังแนวโรแมนติกดราม่า Call me by your name (คอล มี บาย ยัวร์ เนม) ในยุค 80 กับฉากหลังเมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนเหนือของอิตาลี เอลิโอ (ทิโมธี ชาลาเมต์) เด็กหนุ่มวัย 17 ได้เกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ โอลิเวอร์ (อาร์มี แฮมเมอร์) นักศึกษาหนุ่มชาวอเมริกันวัย 24 ปีที่มาเป็นผู้ช่วยพ่อของเอลิโอทำงานวิจัย ระยะเวลาชั่วไม่กี่เดือน เด็กหนุ่มได้ตระหนักรู้ถึงความปรารถนา ความรัก และความผิดหวังที่จะติดตัวเขาไปในอนาคต

พ่อบ้านซ่าส์ บ้าดีเดือด

ภาพยนตร์ตลกร้าย ที่ต้องหัวเราะทั้งน้ำตา Suburbicon (พ่อบ้านซ่าส์ บ้าดีเดือด) ซับเบอร์บิคอน เมืองอันสุดแสนสมบูรณ์แบบเงียบสงบ แต่ทว่ากลับเต็มไปด้วยการทรยศหักหลังของเพื่อนบ้านสุดแสบ รวมไปถึงการเปิดโปงความลับภายในใจมนุษย์ด้วยมุขฮาๆ แต่แฝงด้วยความเกรี้ยวกราด เมื่อ การ์ดเนอร์ (แม็ตต์ เดม่อน) และครอบครัวของเขากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนแห่งนี้ แต่วันหนึ่งกับเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อบ้านของเขาถูกบุกรุก และภรรยาถูกฆ่าตาย

