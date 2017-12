งานนี้คนเป็นพี่แอบปลื้มสุดๆ เมื่อดาราหนุ่ม ‘แมทธิว ดีน’ ยินดีกับน้องสาวคนสวยอย่าง ‘เจน เจนิเฟอร์’ ที่เรียนจบปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษ

โดยดาราหนุ่มโพสต์ไอจีเป็นรูปคู่กับน้องสาวคนสวยว่า “น้องสาวคนเก่งผมจบ PhD แล้ว!! Congrats to my lil sister for being the brains in the family! #graduation #phd #bruneluniversity #bugbunji”

สวยแถมยังเก่งมีดีกรีเป็นถึงดอกเตอร์

ขอบคุณที่มา matthew.deane1 และ jchavano