เดอะร็อก ระเบิดขุมพลังสะเทือนโลก ตัวอย่างแรก Black Adam

มาเรียกน้ำย่อยเหล่าคอหนังกันแล้ว กับใบปิดและตัวอย่างแรกของภาพยนตร์แอ๊กชั่นผจญภัยฟอร์มยักษ์ Black Adam – แบล็ก อดัม ที่นำแสดงโดยพระเอกหุ่นบึ้ก ดเวย์น ‘เดอะร็อก’ จอห์นสัน

ผลงานการกำกับฯของ โจเม่ โคลเล็ต-เซอร์ร่า (Jungle Cruise) จากบทภาพยนตร์โดย อดัม ซิสติคีล, รอรี่ ไฮเนส และโซแฮรบ โนเชอร์วานิ โดยเรียบเรียงเรื่องราว จากตัวละครเด่นแห่งจักรวาลดีซีฝีมือ บิลล์ ปาร์คเกอร์ และซี. ซี. เบ็ค

เกือบ 5,000 ปีแล้วที่เขาได้รับสุดยอดพลังจากเทพเจ้าโบราณแล้วถูกคุมขังตัวเอาไว้ทันที ในที่สุด แบล็ก อดัม (ดเวย์น จอห์นสัน) ก็ถูกปลดปล่อยจากสุสานของเขา และพร้อมที่จะระเบิดมหาอำนาจแห่งความยุติธรรมของตนบนโลกมนุษย์!

จอห์นสัน นำแสดงร่วมกับ อัลดิส ฮอดจ์ (City on a Hill, One Night in Miami) ผู้รับบท ฮอว์คแมน, โนอาห์ เซนตินีโอ (To All the Boys I’ve Loved Before) ผู้รับบท อะตอม สแมชเชอร์, ซาราห์ ชาฮิ (Sex/Life, Rush Hour 3) ผู้รับบท เอเดรียนนา, มาร์เวน เคนซาริ (Murder on the Orient Express, The Mummy) ผู้รับบท อิชมาเอล

ควินเตสซา สวินเดลล์ (Voyagers, Trinkets) ผู้รับบท ไซโคลน, โบดี ซาบอนกี (A Million Little Things) ผู้รับบท เอมอน และเพียร์ซ บรอสแนน (the Mamma Mia!, แฟรนไชส์ James Bond) ผู้รับบท ด็อกเตอร์เฟต

Black Adam – แบล็ก อดัม เข้าฉาย 20 ตุลาคม ในโรงภาพยนตร์