พ่อยังหล่อไม่เปลี่ยน ราฟฟี่ ดูโอ้ดังราฟฟี่-แนนซี่ ลูกสาวโตแล้วแถมสวยอีกต่างหาก

ยังจำได้ไหมนักร้องดัง พ่อยังหล่อไม่เปลี่ยน ราฟฟี่ ดูโอ้ดังราฟฟี่แนนซี่ ลูกสาวโตแล้วแถมสวยอีกต่างหาก แนนซี่ ยินดีหลานสาว

นักร้องดังดูโอ้คู่พี่น้อง ราฟฟี่-แนนซี่ หรือ ราฟฟี่ ธนัชชา กับ แนนซี่ นันทพร ที่เคยโด่งดังและมีเพลงฮิตมากมาย แนนซี่ น้องสาวกำลังจะมีทายาทอีกคน ขณะที่พี่ชายก็มีทายาท 2 คน โดยลูกสาวคนโตอายุ 18 แล้วด้วย

ล่าสุด แนนซี่ เพิ่งออกมาโพสต์ภาพร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของพี่ชาย หลังลูกสาวคนโตวัย 18 ปี ของราฟฟี่ สำเร็จการศึกษาไฮสคูลและกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมเผยภาพครอบครัวพี่ชายสุดอบอุ่น

พร้อมข้อความยินดีกับหลานสาวด้วยว่า “Congratulation Chacha we are all so proud of you Wishing the best in college, keep learning and exploring. Love u always”

ด้านแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีลูกสาวคนโตของราฟฟี่ ซึ่งโตเป็นสาวแถมสวยน่ารัก ขณะคุณพ่อคุณแม่ ยังสวยหล่อเป๊ะอยู่เลย ส่วนลูกชายคนเล็กก็น่ารักเช่นกัน