กวาง เดอะเฟซ ยืนถ่ายรูป ถูกพนักงานร้านอาหารดังไล่ เดือด!เหมือนขอกินฟรี

กวาง เดอะเฟซ / ครบรอบรัก 1 ปี ความสัมพันธ์หวานฉ่ำที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ สำหรับดาราสาว กวาง วรรณปิยะ ออมสินนพกุล และแฟนหนุ่ม ไฮโซเฮ้าส์ ควงคู่กันไปสวีต ที่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โพสต์รูปภาพอวดโมเมนต์หวานให้ได้ฟินกัน ในมุมถ่ายรูปยอดฮิตสวยๆ ในต่างแดน

งานนี้ กวาง-ไฮโซเฮ้าส์ และเพื่อนๆ ไปทานอาหารร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่กลับเจอพนักงานที่ไม่น่ารัก บริการไม่ประทับใจ จนออกมาโพสต์เดือดคอมเพลนร้านผ่านอินสตาแกรมไปว่า “เป็นรูปที่ถ่ายหน้าร้านไม่ถึงสามนาที และโดนพนง.ไล่เหมือนมาขอกินฟรี คนอื่นถ่ายไม่โดนไล่ เรานี่ถ่ายแบบเกรงใจแขกคนอื่นๆ ของร้านสุดๆ แต่กลับโดนทำแบบนี้และวันนี้ โต๊ะเราน่าจะเป็นออเดอร์ใหญ่ๆ ของร้านเลยด้วยซ้ำ ทั้งๆ ที่ร้านดังขนาดนี้

แต่เทรนพนง.ห่วยมาก สั่งอาหารไม่ได้ตามสั่ง สั่งจานเล็กได้จานใหญ่ แต่เราก็หยวนๆ ให้ทั้งๆ ที่ต้องจ่ายแพงกว่า กินไม่หมดขอห่อกลับบ้าน พนง.เอาไปเททิ้ง มา 4 คนเช็กบิลไปเกือบ 6 หมื่น เหมือนมาโดนทุบ ตอนแรกจะไม่อะไรละ เพราะไม่อยากมีปห.แต่พอโดนไล่เท่านั้นแหละ…ปล.มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลาน อย่ามากิน”

พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ The Worst restaurant in my life @nusr_et dubai (Saltbae) Bad service – Rude Waiter – You get what you didn’t order and Everthing Expensive So Disappointed!!

