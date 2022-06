ขวัญ อุษามณี จบรักหนุ่มใหญ่ข้าราชการ รุ่นอา คบนักธุรกิจวัยเดียวกัน เชื่อหมอดู รักไม่ต้องเปิด สแกนแล้ว แม่ให้ผ่านฉลุย!

ยอมรับไม่โสดแล้ว สำหรับนางเอกสาว ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ ปริปากเล่าเรื่องหัวใจ กำลังคบหากับหนุ่มนักธุรกิจรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่รักครั้งนี้ขอไม่เปิดเผยมากนัก เพราะเชื่อหมอดูบอก งานนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วหนุ่มข้าราชการระดับสูงที่เคยตกเป็นข่าวด้วยกันไปไหน สาวขวัญบอกเลยว่าให้สถานะเป็นคุณอาที่เคารพเท่านั้น

ล่าสุด(20 มิ.ย.) ขวัญ อุษามณี เดินทางมาร่วมงานพิธีบวงสรวง “สามีเงินผ่อน” ที่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงรักครั้งใหม่ ที่ทำให้หัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้ง

ละครปีนี้จะมีให้ดูกี่เรื่อง? “ก็มีเรื่องนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาครึ่งปีแล้ว สำหรับขวัญเรื่องนี้คือหนักมาก ขยี้ทุกซีน ไม่ค่อยมีละครง่ายๆ มาถึงขวัญเลย จริงๆ ละครคอมเมดี้ น่ารักๆ ติดต่อขวัญมาได้นะคะ หนูก็เล่นได้ อันนี้อ้อนวอนเลย ส่วนใหญ่จะมีแต่ดราม่าหนักมากเข้ามา อาจจะทุกคนชอบที่เห็นขวัญร้องไห้มั้ง แต่มันเหนื่อยมากนะ

อย่างเรื่องนี้ซีนที่ทุกคนเห็นกันว่าขวัญร้องไห้นี่คือมันไม่ได้ถ่ายกับเหมือนเมื่อก่อน ทุกอย่างก็นิวนอร์มอล จริงๆ เมื่อก่อนถ่ายซีนหนึ่ง ก็1-2 เทค แต่การถ่ายทำตอนนี้จะเป็นเฟรม เป็นแบบโคลสอัพที มีเดียมที แล้วก็เป็นเฟรมกว้างอีกที ฉะนั้นเราต้องเล่นทั้งหมด โดยส่วนตัวขวัญเล่นกั๊กไม่ได้ มันมาแล้วมันมาเลย ขวัญก็ต้องค่อยๆ พยายามปรับไป”

ต้องปรับตัวกับการทำงานใหม่ๆ นิวนอร์มอล? “ปรับทุกวันค่ะ พอเราโตขึ้น เราเรียนจบในหลายๆ ด้านมา เราก็สามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนมาในชีวิตตั้งแต่ตั้งต้นมาปรับ มาประยุกต์ใช้ เหมือนที่เขาบอกว่าเรียนไปเถอะ เรียนอะไรก็ได้ ถึงเวลามันมีประโยชน์ ทุกครั้งที่เราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเรารู้ว่าเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ยังไง ใช้คำพูดแบบไหน จิตวิทยาเราต้องคิดยังไง”

ตอนนี้รับงานในวงการยังไง? “รับละครทีละเรื่องค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองเลย อาจจะมีแค่วันหนึ่งต่ออาทิตย์ ขวัญ 34 ปีแล้ว เรียกว่าเดินทางมาครึ่งชีวิตแล้ว มันเป็นช่วงเวลาที่ขวัญต้องสร้าง ลงหลักปักฐานชีวิต

ขวัญรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตขวัญสนุกพอแล้ว ขวัญลั้ลลามาพอแล้ว ตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราจะต้องสร้างรากฐานให้ตัวเอง วางอนาคตให้กับครอบครัวในวันข้างหน้า และคนข้างหลังของเรา ก็คุยกับเพื่อนว่าเดี๋ยว 40-50 ปี ขวัญจะไม่ทำอะไรเลย(ลากเสียงยาว) จะนอนทำเล็บสวยๆ อยู่ในดงดอกไม้

เราไม่ได้เติบโตมาจากสายธุรกิจ เราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดบ้าง แก้บ้าง ขวัญเปิดบริษัทแม่บ้าน และบริษัทเครื่องสำอาง มันคือสิ่งที่เราชอบอยู่แล้ว มันไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เราว่างแล้วเราก็ไปอยู่กับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่เราว่างเราก็พยายามหาความรู้ให้ตัวเอง ต่อยอดธุรกิจมากกว่า”

กับงานในวงการล่ะ พอเข้าหลัก 4 จะยังทำอยู่ไหม? “ก็อาจจะเฟดค่ะ ถ้าเกิดว่าขวัญมีครอบครัว มีลูก ขวัญอาจจะมีช่วงที่อยากจะไปเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง ขวัญเกิดมาแบบพี่เลี้ยงเลี้ยงขวัญไม่ได้ พ่อแม่จะต้องเป็นคนเลี้ยงขวัญ ขวัญก็มีความทรงจำที่ดีกับตรงนี้ ถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้าง แต่เราอบอุ่น แล้วเรื่องพวกนี้ขวัญรู้สึกว่ามันย้อนกลับไปไม่ได้”

เราวางแผนไว้แล้วว่าจะแต่งงาน มีลูกเมื่อไหร่? “คิดไว้แล้ว แต่หาก่อน ตอนนี้ก็มีคนคุยค่ะ กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ แต่ไม่ใช่ที่ลงข่าวกันนะคะ คนนั้นไม่ใช่”

คือเรามีแฟนใหม่แล้ว? “ไม่ใช่แฟนคนใหม่ คนที่เป็นข่าวอยู่ไม่ใช่”

แยกย้ายกันแล้ว? “ใช่ค่ะ คุณอาเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพในเรื่องขององค์ความรู้ไป แต่ในเรื่องของชีวิตคู่ก็สีชมพูอยู่”

คือมูฟออน มีรักครั้งใหม่แล้ว? “ไม่ได้มูฟออน เราสีชมพูเหมือนเดิมตลอดเวลา ครั้งนี้จะไม่ให้ข้อมูลอะไรแล้ว เดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างที่คิด หมอดูทัก มีแล้วห้ามเปิด”

รอพร้อมทีเดียว? “ขวัญยังไม่ได้ท้องนะ(หัวเราะ) ขวัญก็ถือเรื่องเคล็ดด้วย แต่ขวัญก็ไม่ได้ปิดนะ ก็ใช้ชีวิตปกติ ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เขาไม่ได้เป็นคนในสื่อ เขาไม่ได้อยู่ในสื่อมากกว่า คือเขาก็ทำงานทำธุรกิจของเขา อย่างขวัญทำงานในวงการถ่ายละครตื่นเช้าอะไรแบบนี้เจอพี่ๆ สื่อ ของเขาก็ทำงานธุรกิจอะไรของเขาไป”

โตกว่าไหม? “ไม่โตกว่าค่ะ เท่าๆ กัน”

เขาเติมเต็มเรายังไงบ้าง? “ก็เป็นคนดีค่ะ ขวัญว่าดีกับขวัญโดยที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ มาแอบแฝง”

คุยกันนานหรือยัง? “นานค่ะ (ขอข้อมูลได้ไหม?) ก็เดี๋ยวถึงเวลา คือขวัญก็ไม่ทราบว่ายังไง แต่ในปัจจุบันใครดีกับขวัญ ขวัญก็ดีแต่ถ้าเกิดว่า คนไหนไม่ใช่สิ่งที่เราคิด เราก็ต้องเดินไปหาคนที่ดีกับชีวิตเรา”

คนนี้คุณแม่ให้ผ่านแล้ว? “คุณแม่ผ่านทุกคนค่ะ ตอนหลังคุณแม่ผ่านทุกคน (ยิ้ม)”

ได้คุยกับเขาบ้างไหม ด้วยความที่เราเป็นคนในสื่อมันอาจจะต้องมีภาพหรือถูกเปิดวาร์ปบ้าง? “เขาเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าอยู่ในชีวิตกันค่อยข้างนานเหมือนกัน อย่าเพิ่งเปิดวาร์ป นะ(หัวเราะ)”

หล่อไหม? “หล่อที่สุดในใจ Number one in my heart เลย”

วันเปิดตัวธุรกิจจะได้เห็นไหม? “ไม่เห็นหรอกค่ะ คือคนสองคนอยู่ด้วยกัน ขวัญนับถือเรื่องความจริงใจที่สุด เรื่องการโกหกต้องไม่มี เรื่องการเอาเปรียบเอาผลประโยชน์ต้องไม่มี ซึ่งถ้าเกิดมีเรื่องตรงนี้มามันก็เป็นคนรักกันไม่ได้ สร้างครอบครัวกันไม่ได้”

เขามีพูดถึงเรื่องอนาคตกับเราไว้ไหม? “เขาไม่ต้องเกริ่นหรอกค่ะ เราบังคับ (หัวเราะ)”

เริ่มต้นคุยแล้วสเต็ปต่อไปจะยังไง? “คือเราไม่ได้ผูกมัดกับใครนะคะ อย่างถ้าเกิดว่าสุดท้ายเราผูกมัดกัน แต่เขาไม่ได้ดีกับขวัญปัจจุบันแล้วเราก็ต้องแยกย้ายเพราะเราก็ต้องดูแลตัวและหัวใจตัวเองเหมือนกัน”

เมื่อกี้บอกหลังๆ คุณแม่ก็ไม่ได้อะไรมาก คือคุณแม่เขาอยากให้เรามีครอบครัวแล้ว? “คุณแม่เชื่อในสิ่งที่ขวัญพูดมากกว่า เพราะว่าอย่างคนอื่น ลมปากคนจะพูดยังไงก็ได้อะไรแบบนี้ แล้วยิ่งเป็นคนที่มาจีบลูกก็ต้องสร้างภาพสิ่งที่ดีอยู่แล้ว”

คือตอนนี้แม่ให้ขวัญสแกนเอง? “ก็ไปเรื่อยๆ ค่ะ ตามทาง ใช้ชีวิตไปให้เป็นสีชมพู (ยิ้ม)”

ธุรกิจที่กำลังจะเปิดตัว? “เรียนเชิญพี่ๆ สื่อทุกคนนะคะ ขวัญมี My fiber by uzi เป็นอาหารเสริมแยกมาจาก uzi ของขวัญ จะเป็นที่ทำให้ช่วยเรื่องคุณปัง แต่อาจจะสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า”

อย่างเรื่องการขายของเราก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกัน ที่ทำเขียนคิ้วก็หน้าสดเขียนให้ดูเลย? “คือขวัญชอบ ขวัญมีความสุขกับการที่พลีชีพในการที่จะลบหน้าลบคิ้วเพราะขวัญเป็นคนไม่มีคิ้ว ขวัญรู้สึกว่าขวัญเข้าใจคนไม่มีคิ้วว่ารู้สึกยังไง เราก็เลยไม่อยากสัก แก้ปัญหาก็คือเรามีแบรนด์ของเราเอง แล้วก็หาโรงงานที่ทำให้เราได้ ตอบโจทย์เรา”

ไม่หวงลุกส์เลย แต่งหน้าเป๊ะตลอด? “คือขวัญชอบกับการที่ขวัญตื่นมาแล้วคนทักมาในช่องทางต่างๆ ชอบโปรดักส์พี่ขวัญจัง ชอบลิปมากเลย ชอบเขียนคิ้ว มันดูแล้วมีพลังเพราะว่า uzi เป็นของขวัญเอง เป็นเจ้าของเองไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ เพราะฉะนั้นขายของได้มันคือสิ่งที่ลูกค้ารักลูกค้าชอบลูกค้าซื้อซ้ำ”

เราก็กล้าโชว์หน้าสดมาก? “ตอนแรกก็ไม่ได้กล้า ตอนหลังก็เริ่มไปไลฟ์ในช่องทางต่างๆ น้องๆ ก็บอกว่าพี่ขวัญสอนหนูเขียนคิ้วหน่อย ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันยากเพราะก่อนเราจะเขียนคิ้ว มันก็ยาก แต่มันดีกว่าสักไง ถ้าสักไปมันก็เขียว หรือเราเจ็บตัว เราทนไม่ไหว”

อันนี้มองว่ามันคือการเปลี่ยนฐานไหม นางเอกต้องหน้าเป๊ะตลอดเวลา? “พี่ไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องตรงนี้เพราะเราอยู่วงการมานานแล้ว มันคืออีกอาชีพหนึ่งที่พี่ทำอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากนักแสดง แล้วก็ที่ผ่านมาก็เรียน

พี่คลุกคลีอยู่ในเรื่องเสริมสวยเครื่องสำอาง มันก็เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นตัวตนพี่ มันสนุก มันแบบตื่นมาล้างหน้า คลีนซิ่งมีซิลิโคนเคยใช้แล้วมันบาดหน้า เราก็เอาตรงนั้นมาปรับให้ตอบโจทย์ตัวเรา”

หลังจากนี้จะได้เห็นสอนแต่งหน้าบ่อยขึ้น? “คือขวัญไม่ได้สอนแต่งหน้าตามเทรนด์ ขวัญแต่งหน้าให้คนดูเพื่อที่ว่าบางอย่างขวัญรู้สึกว่าคนทำให้มันรู้สึกยากไป ซึ่งแต่งแบบนี้มันก็ได้เหมือนกัน”