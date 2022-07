‘เฟิร์ส หวัง’ คัมแบ็ก มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 หลัง “ครูจุ๊บแจง” ถอนตัว เผยทุกวินาทีจะตั้งใจทำตามเป้าหมายอย่างสุดความสามารถ

กลายเป็นกระแสดราม่า หลังจาก MUT 06 จุ๊บแจง กนกวรรณ ชูสุข ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 หรือ “ครูจุ๊บแจง” ประกาศถอนตัวจากการประกวดหลังเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย

เนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการเป็นครูและการประกวดนางงาม แม้ว่าล่าสุด นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุว่า เบื้องต้นสพฐ. ยังไม่เห็นหนังสือสั่งห้ามครูประกวดนางงาม

ต่อมาวันที่ 5 ก.ค. 2565 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Miss Universe Thailand โพสท์ระบุว่า “ขอต้อนรับ MUT 31 !! ??? คุณภัทราพร หวัง (เฟิร์ส) Patraporn Wang” โดยมีแฟนนางงามร่วมยินดีและให้กำลังใจ

ขณะที่ เฟิร์ส ภัทราพร หวัง เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความว่า “Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path” (ไม่ใช่พายุทุกลูกที่จะทำลายชีวิตคุณ พายุบางลูกก็มาเพื่อเปิดเส้นทางให้กับคุณ) “เหมือนที่เฟิร์สเคยพูดอยู่เสมอว่าเฟิร์สจะเสียใจหากไม่ลงมือทำเมื่อตอนที่ยังมีโอกาส… โอกาสเป็นเรื่องที่บางครั้งเราไม่สามารถกำหนดได้ แต่วันที่เรามีโอกาสอีกครั้ง เฟิร์สไม่ลังเลที่จะคว้ามันไว้ และต่อจากนี้ทุกวินาทีเฟิร์สจะตั้งใจทำตามเป้าหมายอย่างสุดความสามารถค่ะ” “ใครไม่หวัง เฟิร์สหวัง Come back!”

“เฟิร์สหวัง” เป็นอีกหนึ่งนางงามที่มีแฟนคลับติดตาม หลังจากเคยเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 ติดท็อป 5 โดยฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น คว้ามงกุฎไปครอง

เธอกลับมาสู่เวทีประกวดอีกครั้งในปีนี้ โดยเข้ารอบ 45 คนสุดท้าย และหลุดจากรอบ 30 คนสุดท้ายไปแบบเฉียดฉิว ก่อนจะได้โอกาสกลับเข้ามาอีกครั้งหลังครูจุ๊บแจงขอถอนตัว โดยกองประกวดระบุว่า “เฟิร์สจะใช้ MUT31 ในการประกวด Miss Universe Thailand 2022 ไปตลอดการแข่งขันครั้งนี้”