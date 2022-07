เซอร์ไพรส์ เทย่า โรเจอร์ส ประกาศท้องลูกคนที่ 2 ให้ มิก้า แฟนๆ เฮ!

เซอร์ไพรส์ เทย่า / ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูก 2 สำหรับนักแสดงสาว เทย่า โรเจอร์ส ประกาศตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ให้กับสามี มิก้า ชูนวลศรี นักฟุตบอลชื่อดัง เพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างเซอร์ไพรส์ ร่วมคอมเมนต์ยินดี

งานนี้ เทย่า โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆ สื่อความหมายลึกซึ้ง โดยมีมือพ่อกุมมือแม่ไว้และมือของแม่กุมมือลูกสาวทั้งนี้ น้องมิลาได้เปิดมือออกมาเป็นภาพอัลตร้าซาวด์ เผยภาพเบบี้ที่อยู่ในครรภ์ ซึ่งเขียนคำบรรยายคลิปไว้ว่า We’ve been keeping a secret One more to adore due 22.12.22

ทางด้านแฟนคลับต่างเขียนข้อความแสดงความดีใจว่า Congrats sis, Congratulations!!! Soo happy for you both, Wow congratulations, Omg, it’s amazing!, Looks like Mila didn’t want to let the secret out!

ขอบคุณไอจี : tayastarling