ไม่รักได้ไง ยิปซี / นับเป็น 2 พี่น้องที่น่ารักกลมเกลียว สำหรับดาราสาว ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ และ ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ที่มักจะแสดงออกความรักฉบับพี่น้องเหมือนทั้งเพื่อน ทั้งพี่และคนในครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตกัน

ล่าสุด(23 ก.ค.) ยิปซี ได้โพสต์รูปภาพอวยพรวันเกิดยิปโซ พร้อมรีวิวน้องสาวสุดที่รัก เจาะจงไปอย่างเน้นๆ เลยว่าหัวใจยิปโซยังว่างอยู่ ซึ่งก็ได้ลงรูปภาพแสดงตัวตน-อุปนิสัยของน้องสาวหลายโมเมนต์ เขียนข้อความเป็นมีมใต้ภาพว่า วันนี้วันเกิดน้อง น้องเป็นคนสวย เป็นคนน่ารัก เซ็กซี่ ขี้เล่น เป็นกันเอง เป็นคนรักสัตว์ อยู่ง่าย กินเก่ง ยังโสดค่า ปีนี้ ถ้ามึงจะมีหรือไม่มีใคร กูก็ดูแลมึงต่อไปจ้า พร้อมเขียนแคปชั่น ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ความอ่อนไหวแห่งวัย 33 นะ

ในขณะเดียวกัน ยิปโซ ได้ตอบกลับพี่สาวไปว่า อิคนบร้าาาาา รักเธอได้แบบโสดหรือไม่ก็ตาม!! นอกจากนี้ ยิปโซ ก็ได้โพสต์รูปภาพครอบครัวที่รัก เขียนข้อความว่า Fam bam thankful , Through thick and thin is real. Thank you for life and companion and love and for always forgiving me and giving me me more than I deserve. Im blessed to be alive with you.

ขอบคุณไอจี : gyp.so / gypsykeerati