ใครบอกเลือกเพลงผิด! ‘เบียร์’ แจงทำไมร้องเพลงนี้ แม้ 4 โค้ชไม่กดหัน เป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้โชว์ความเก่งในการร้องอะไรมากมาย แต่เป็นเพลงที่ร้องแล้วมีความสุข

ยังสนุกไม่มีตก สำหรับ The Voice All Stars รอบ Blind Audition Ep.2 งานนี้เจอศิษย์เก่า The Voice ทำเอา 4 โค้ช ทั้งโค้ชป๊อบ ปองกูล , โค้ชคิ้ม เจนนิเฟอร์ คิ้ม , โค้ชโจอี้ บอย และ โค้ชก้อง สหรัถ ต่างรีบกดหันมากันรัวๆ

แต่ที่น่าเสียใจคงเป็นสาวเสียงน่ารักจาก The Voice ซีซั่น 3 อย่าง เบียร์ ภัสรนันท์ มาในเพลง Drunk แต่ทั้ง 4 โค้ช ไม่มีใครกดหันมา จนเพลงจบหันมาก็บอกเสียดายกันเป็นแถว

ล่าสุด เบียร์ ภัสรนันท์ โพสต์ชี้แจงในเพจ Bizcuitbeer ว่า “พูดถึง The Voice All Star รู้สึกผิดต่อแฟนๆ อยู่นะที่อยากเชียร์ หรืออยากจะเห็นเบียร์ในรอบต่อๆไป แต่เอาจริงๆปะ คือ เพลงที่เบียร์เลือก คือ สนอง need ตัวเองล้วนๆ เลย มันเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้โชว์ความเก่งในการร้องอะไรมากมาย แต่เป็นเพลงที่เบียร์ร้องแล้วมีความสุข 555+”

“เออ แต่ที่เบียร์ไปอะ เพราะเบียร์คิดถึงบรรยากาศ คิดถึงเพื่อนเก่าๆ ที่ไม่ได้คุยกันนาน คิดถึงทีมงาน คิดถึงโค้ช ต่อจากนี้คือเบียร์อยากเขียนเพลง อยากทำเพลง ออกมาให้แฟนๆฟังมากกว่า passion ในการแข่งขันเวทีประกวดมันไม่มีอีกต่อไป การร้องเพลงสำหรับเบียร์มันคือการเล่าเรื่องยังไงให้ไพเราะและสื่ออารมณ์ออกมาได้จริงๆ และหลังจากนี้เบียร์ก็อยากทำสิ่งเหล่านี้แหละ ที่อยากให้ทุกคนได้รอดู ยังคงภูมิใจเสมอที่เกิดคำว่านักร้องมาจาก The Voice Thailand ไม่ว่าเบียร์จะทำอะไร ทุกวันนี้ทุกคนเจอหน้าก็ยังบอกให้ร้องเพลงให้ฟัง จุ๊บ จู้บ”

นอกจากนี้ยังโพสต์ชี้แจงอีกว่า “ใครบอกเบียร์เลือกเพลงผิด คือไม่จริง คือเพลงนี้ เป็นเพลงของ Keshi ศิลปินที่เบียร์ชื่นชอบ ถ้าวันนึงศิลปินที่เบียร์ชื่นชอบได้มาเห็นเบียร์ร้องเพลงนี้บน The Voice All Star เบียร์คงสู่ขิต”