อ่านแล้วน้ำตาไหล ปู ไปรยา ซึ้ง น้องไนน์ ส่งจดหมายขอบคุณที่ให้ทุนจนเรียนจบ

อ่านแล้วน้ำตาไหล ปู ไปรยา / เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ทั้งสวยและเก่ง แถมจิตใจดีชอบช่วยเหลือสังคม สำหรับ ปู ไปรยา สวนดอกไม้ ดาราสาวชาวไทยที่ไปโด่งดังในต่างประเทศ มีผลงานออกมามากมายให้ชื่นชม ทั้งยังทำงานช่วยเหลือผูคนเพื่อส่วนรวมอีกด้วย

ล่าสุด ปู ไปรยา โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัว เพื่อที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในขณะนี้ได้ประกาศให้ทุนเพิ่มอีก 2 คน รวมทั้งหมดเป็น 9 ทุน

โดยเรื่องราวดีๆ นี้ ทำให้สิ่งดีๆ กำลังใจดีๆ ส่งย้อนกลับมาให้สาวปู เมื่อน้องไนน์หนึ่งในเด็กทุนของปู ไปรยา ได้ข้อความมาขอบคุณ จนเจ้าตัวซึ้งน้ำตาไหล ซึ่งในจดหมายเขียนไว้ว่า “สวัสดีครับพี่ปู I hope you’re doing well! ผมน้องไนน์ ปัจจุบันเรียนจบปวส. ที่ วิทลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ไนน์เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากพี่ปู ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 เทอม 2 จนจบการศึกษาเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา

ไนน์ขอขอบคุณพี่ปูที่ได้มอบโอกาสให้แก่เด็กคนนี้ ด้วยทุนการศึกษาของพี่ปูที่ได้มอบให้ผมในตลอดช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนชีวิตและอนาคตของผมไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยโอกาสที่ได้รับ ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ ได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมายหลายอย่าง

จนในวันนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานแรกในชีวิตกับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับโอกาสจากพี่ปู แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมได้รับจากการเป็นเด็กทุนของพี่ปู คือทำให้ผมเห็นความจริงของชีวิต ว่ามักจะมีคนที่ลำบากกว่าเราเสมอ

ซึ่งไนน์เคยคิดว่าตัวเองนั้นลำบากมาตลอด แต่พอได้มีโอกาสเจอและพูดคุยกับเด็กทุนคนอื่นๆ ทำให้รู้ว่าจริงๆ แล้วมีคนที่ลำบากกว่าเรามากมาย ทำให้ผมได้เปลี่ยนมุมมอง และขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิต และยิ่งทำให้ผมมองเห็นถึงความสำคัญของโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะโอกาสที่ผมได้รับจากพี่ปู

ไนน์อยากจะส่งต่อ Positive energy ให้แก่คนอื่นๆ ในสังคม เหมือนกับที่พี่ปูได้ช่วยเหลือผู้คนในสังคม (รวมถึงน้องๆ 4 ขา) เมื่อไนน์ได้มี โอกาสเป็นผู้รับ ทำให้ไนน์อยากเป็นผู้ให้ เพราะไนน์เข้าใจความรู้สึกของการเป็นผู้รับความช่วยเหลือในยามที่ลำบาก มันเป็นความรู้สึกที่ประเมินค่าไม่ได้ ไนน์อยากจะช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าไนน์ เพื่อสานต่อในสิ่งที่พี่ปูได้มอบให้กับผม

ไนน์สัญญาว่าไนน์จะเป็นคนดีของสังคม จะยืดมั่นในความยุติธรรม จะใช้เหตุผลและความถูกต้องเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ไนน์จะทำให้เต็มที่ให้สมกับโอกาสที่ไนน์ได้รับ ไนน์ขอให้พี่ปูและครอบครัวของพี่ปูสุขภาพแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าสิ่งใดที่คิดขอให้พี่ปูสมปรารถนา ไนน์เชื่อว่าสิ่งดีๆ ที่พี่ปูได้มอบให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นๆ จะย้อนกลับมาหาพี่ปูไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

หากมีโอกาสไนน์อยากจะ โทรกับพี่ปูอยากจะอัพเดทเรื่องราวในชีวิต อยากจะถามพี่ปูว่าพี่ปูสบายดีไหม สุดท้ายแล้ว ไนน์หวังว่าพี่ปูจะภูมิใจในตัวไนน์ แม้ว่าเราอาจจะได้เคยเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียว แต่ไนน์จะไม่มีวันลืมในสิ่งที่พี่ปูได้มอบให้กับไนน์ We couldn’t have done it without you. God bless, Take care, Nine เด็กทุนพี่ปู ‘ไปรยา 2020-2022’

