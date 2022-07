มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 อุ่นเครื่องโค้งสุดท้าย พร้อมเปิดตัวมงกุฎ “พลังแห่งความมุ่งมั่น” ก่อนชิงมงกุฎ 30 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ที่ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 จัดการประกวดรอบพรีลิมมินารี ในธีม “NEW BEGINNINGS” “ก้าวสู่รุ่งอรุณใหม่ไปด้วยกัน” โดยมี แอน แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 เป็นพิธีกร

30 สาวงามโชว์เปิดตัวด้วยชุดราตรีสั้นระยิบระยับ ในธีมร็อก เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ กระหึ่มฮอลล์ ก่อนแนะนำตัวทีละคน ตามด้วยการอวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำวันพีซ ฟีเจอริ่งกับบทเพลงเท่ๆ โดย “หมิว วริศรา” และการอวดโฉมใน “รอบชุดราตรี” เฉิดฉายในลุกส์สุดลักชัวรี่แฝงไปด้วยเสน่ห์ผสานบทเพลงอันไพเราะโดย พัดชา ชนุดม สุขสถิตย์

ก่อนจะเผยโฉมมงกุฎ “Power of Resilience” หรือ “พลังแห่งความมุ่งมั่น” มงกุฎประจำตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ออกแบบโดย “โมอาว็าด” (MOUAWAD) แบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำ นับเป็นงานหัตถศิลป์อันประณีต เจิดจรัสด้วยตัวเรือนมงกุฎสีทอง ประดับด้วยอัญมณีเพชรและพลอยมากถึง 1,583 เม็ด

โดดเด่นด้วยสัญลักษณ์ที่เชิดชูค่านิมยมที่ดีงามของไทย คือ “หางนกยูง” และ “ดอกบัว” สะท้อนความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง และค่านิยมของการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่มุ่งมั่นส่งเสริมพลังสตรีที่เอาชนะทุกสิ่งที่ท้าทาย

ในค่ำคืนนี้ มีประกาศรางวัลพิเศษ 8 รางวัล ได้แก่

1. MISS MORE POWERFUL BY POTA-P เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ MUT 18 อาย-กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว

2. BEAUTIFULLY CONFIDENT BY NATCHAYA CLINIC รางวัล Gift Voucher 1,000,000 บาท ได้แก่ MUT 16 นิโคลีน ลิมศนุกาญจน์

3. MISS AURA BY AOTURA เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ MUT 16 นิโคลีน ลิมศนุกาญจน์

4. MISS NATURAL BEAUTY BY VEGA NATURAL เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ MUT 23 โอปอล สุชาตา ช่วงศรี

5. MISS WOMEN POWER BY MANA THAILAND เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ MUT 16 นิโคลีน ลิมศนุกาญจน์

6. MISS METAVERSE BY BITKUB รางวัล Bitkub M Social Membership 1 ปี และ Kub Coin มูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ MUT 19 แอน แอนนา เสืองามเอี่ยม

7. MISS PHOTOGENIC BY LOVE PRODUCTION HOUSE เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ MUT 19 แอน แอนนา เสืองามเอี่ยม

8. MISS SMART LIFE BY TRUE 5G ของรางวัลรวมมูลค่า 260,000 บาท

คนที่ 1 ได้แก่ MUT 19 แอน แอนนา เสืองามเอี่ยม

คนที่ 2 ได้แก่ MUT 28 เฟิร์น วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์

ร่วมติดตามการประกวดรอบตัดสินค่ำคืนวันที่ 30 ก.ค.นี้ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดจากทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม