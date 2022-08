เวียร์-วิกกี้ ประกาศข่าวดี ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้าน สุดอบอุ่น

หลังแต่งงานก็รีบสร้างครอบครัวที่อบอุ่น อย่างสมบูรณ์ตามที่ใจหวัง ตามคำสัมภาษณ์ของพระเอกหนุ่มว่าผมพร้อมเป็นทุกอย่าง สำหรับ เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ ที่ได้นักธุรกิจสาว วิกกี้ พิมนต์ญา เวธน์ปรวัฒน์ มาเป็นภรรยา

ล่าสุด วิกกี้ เผยข่าวดี มีสมาชิกใหม่เข้าบ้าน เป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ อายุ 2 เดือน มีลักษณะลำตัวสีดำ ขนเงา ดวงตาสีดำ ตัวเล็ก

ทั้งนี้ วิกกี้ ได้โพสต์รูปภาพความน่ารักของสามีระหว่างมุ้งมิ้งกับสุนัข พร้อมบอกว่า Welcome our new baby member, two months of Labrador named “Meta Black Siam of Chaloenphon” น้องเมตตานิลแห่งสยาม ป๋มอายุ 2 เดือนงับ พี่ๆ ป๋มบอกว่าตอนกลางคืนปิดไฟก็จะไม่เห็นป๋ม แอบๆ นะ แฮร่ (โชว์ลิ้นสีชมพู) น้องน่าร้ากกกมากค่ะ

งานนี้แฟนคลับฮือฮากันหนักมาก ต่างคอมเมนต์ โฟกัสแต่คนอุ้มคับรักเฮีย, Wow 4 🐶🐶🐶🐕‍🦺 dogs & 1 lovely cat🐈 , I love this family so much!, So cute baby, น้อง เกียมพังบ้านค่ะ, เต็มบ้านแล้วน้า, น่ารักจังสมาชิกใหม่ของบ้าน, กี่ตัวแล้วคับป๊า รอเบบี๋อยู่น้า อิอิ, น่าเอ็นดูมากค่ะ

ขอบคุณไอจี : vikkiiexplorer