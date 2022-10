ฮาน่า ลีวิส ปลื้ม รำถวายองค์ปู่พญานาค คนแห่ชม “นางรำชุดม่วง” งามเด่นสะดุดตา วอนอย่าเปรียบเทียบ ณิชา ทุกคนมีความสวยของตัวเอง

กลายเป็นที่ฮือฮา หลังนางเอกคนดัง ฮาน่า ลีวิส ไปร่วมรำถวายพญาศรีสัตตนาคราช ในโครงการ One Man And The River ของนักร้องหนุ่ม โตโน่ ภาคิน ที่ จ.นครพนม เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา งานนี้ออร่าโดดเด่นจนหลายคนแห่ชื่นชมในความสวยสะดุดตา ก่อนจะมีดราม่าที่ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับนางเอกสาวต่างช่อง ณิชา ณัฏฐณิชา ว่าสวยกลบทั้งที่น่าจะเป็นคนที่เด่นสุดในงานเพราะเป็นแฟนของนักร้องหนุ่ม

ล่าสุดวันที่ 27 ต.ค.2565 “ข่าวสดบันเทิงออนไลน์” มีโอกาสได้พูดคุยกับนางเอกสาว ฮาน่า ลีวิส ที่กำลังมีผลงานละคร ชาติพยัคฆ์ คมนักเลง ทางช่อง7HD เลยไม่พลาดที่จะสอบถามถึงกระแสดังกล่าว

มีส่วนร่วมในการรำบวงสรวงครั้งนี้ได้อย่างไร? “จริงๆ เราเห็นโครงการนี้มาสักพักนึงแล้ว แล้วเหมือนพี่โตโน่เขารู้ว่าเราเป็นคนจ.นครพนม เขาลองทักมาถามว่า “พี่รบกวน…อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับพี่ไหม แต่งานนี้มันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะ เป็นงานบุญเลย” เราก็โอเคค่ะยินดี เพราะว่าเราอยากไปช่วยจังหวัดของเราอยู่แล้ว เพราะเราก็เป็นคนที่นั่นอยู่แล้ว”

รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพี่โตโน่มาก่อนไหม? “เคยเจอบ้างค่ะ แต่ว่าไม่ได้สนิทหรืออะไร คือได้เจอตอนที่ไปเรียนขี่ม้า”

พื้นฐานการรำล่ะ? “พื้นฐานมีอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าตอนเด็กเราเรียนนาฏศิลป์ แต่ว่าเรียนถึงแค่ช่วงมัธยมแล้วก็หยุดไป แต่ก็ยังมีพื้นฐานเดิมที่ยังพอจำได้ ตอนที่รำไม่ได้เจอปาฏิหาริย์อะไร แต่รู้สึกว่าเหมือนพอเรามององค์ปู่แล้วเหมือนท่านให้พรเรา

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้รำถวายองค์ปู่ ปกติจะไปไหว้และนำพานไปถวายเฉยๆ เวลากลับบ้านที่นครพนม ซึ่งครั้งนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะรำให้เลย แล้วพอเรากลับมาหลังจากทำในวันนั้นก็มีสิ่งดีๆ เข้ามาเลย คือมันเห็นผลเลย”

กลายเป็นกระแสฮือฮา “นางรำชุดม่วง” สวยโดดเด่น? “(หัวเราะ) ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสเพราะว่าวันนั้นเราไปแบบเงียบๆ เลย ไม่ได้แจ้งอะไรใครด้วย ไปกับผู้จัดการแล้วก็ไปรำ เขาให้เราทำอะไรเราก็ทำตามงานของเขา ไม่คิดว่าจะเป็นกระแส จนมีแฟนคลับและพี่ๆ ที่รู้จักส่งมาให้ดู ส่งมาอันแรกไม่เท่าไหร่ สักพักหนึ่งมาแบบรัวๆ เลย เราก็แบบโอ้! ทำไมมันเยอะจังเลย ตกใจนิดหนึ่ง”

คนไม่ค่อยเห็นในลุกส์นี้เท่าไหร่? “ใช่ค่ะ ดีใจ ตื่นเต้นที่คนชม ทีแรกก็พยายามไล่อ่านดูว่าจะมีใครว่าเราไหม(หัวเราะ) แต่ก็คือไม่มี ส่วนใหญ่จะเป็นชม ดีใจที่มีคนมองเห็นเรา เพราะว่านานมากแล้วที่ไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องขนาดนี้ ปกติที่เคยรำก็จะเป็นช่วงมัธยม หลังจากนั้นก็จะเป็นการแต่งชุดไทยธรรมดา ไม่ได้เป็นนางรำขนาดนั้น”

รู้สึกว่าตัวเองสวยอย่างที่เขาพูดกันไหม? “(หัวเราะ)ไม่…ก็ไม่ได้ขนาดนั้น เราก็คิดว่าเราสวยสุดของเรา เราก็ลงในพื้นที่ของเรา สวยสุดในพื้นที่ของเราก็คือลงในไอจีของเรา เราไม่คิดว่าคนจะมาแคปภาพแล้วก็เอาไปแชร์ต่ออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าภาพที่มีนางรำหลายคนยืนรวมกัน ไม่มีใครจำได้ว่าเป็นเรานะคะ เพราะว่าไปแบบเงียบจริงๆ”

มีคนเปรียบเทียบกับนางเอกต่างช่องอย่าง ณิชา ณัฏฐณิชา ว่าเราสวยกลบมาก? “เราไม่ได้คิดในเรื่องพวกนี้เลย เพราะว่าชุดเขาก็จัดการมาให้เราอยู่แล้ว เหลือแค่เราแต่งหน้าทำผมไปเอง เพราะทุกคนไปด้วยจิตศรัทธา แล้วพอได้ยินว่ามีการเปรียบเทียบก็แบบอุ๊ย! ทำไมไปเปรียบเทียบอย่างนั้น คือแต่ละคนก็มีความสวยของตัวเอง ของเขาก็มีในรูปแบบของเขา อย่างของเราเราก็คิดว่าเราสวยในพื้นที่ของเรา(หัวเราะ) ไม่ได้อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกันเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน”

เห็นคอมเมนต์ที่แฟนคลับแต่ละคนมาตีกันเองบ้างไหม? “เห็นค่ะ แต่ว่ามันก็ห้ามไม่ได้ในเรื่องนี้เราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเขาก็สวยของเขานะ ไม่ใช่เขาไม่สวยนะ ส่วนเราก็อาจจะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง ถามว่าส่วนตัวรู้จักกับณิชาไหม ไม่รู้จักค่ะ เพิ่งได้มาเจอกันครั้งแรกก็ที่งานนั้นค่ะ อีกอย่างมันก็เป็นงานดีๆ งานบุญ ไม่อยากให้มาคิดเรื่องพวกนี้ค่ะ”